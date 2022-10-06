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Кибербезопасность на максимуме: «Ростелеком» в Новосибирске продолжил обучать детей правильному поведению в интернете

  • 06/10/2022, 11:25
«Ростелеком» в Новосибирске в сентябре и октябре этого года провел для школьников, учителей и библиотекарей серию мероприятий, посвященных кибербезопасности.

телекомПосле лекций сотрудники компании передавали в городские и школьные библиотеки экземпляры книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», а также делились ссылкой для скачивания издания для включения в электронные каталоги.

Встречи на тему безопасности в Сети в том числе прошли в модельной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, в Новосибирской областной юношеской библиотеке и в средней школе № 117. Финальное мероприятие состоялось 4 октября в Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН). Ученикам 10-го класса средней школы № 202 рассказали об основных правилах киберэтики, показали ролик «Виртуальная реальность» из альманаха о правилах безопасного поведения детей в цифровой среде и презентовали книгу «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир».

«Книга — наша лучшая защита. От безграмотности и мракобесия, от пустоты и тления, от социальной незащищенности и киберопасности», — сказал по итогам мероприятия Антон Веселов, заместитель директора ГПНТБ СО РАН.

Мероприятия по кибербезопасности «Ростелеком» организует как один из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде в поддержку хартии «Цифровая этика детства». Этот документ является руководством для работы по созданию безопасной интернет-среды и ориентиром по вопросам общения в виртуальном пространстве.

«Мы давно живем в цифровом мире, нравится нам это или нет. У виртуальной реальности свои законы, которые нужно понимать, принимать и уметь применять на практике. Без знания хотя бы базовых норм поведения в интернете сейчас не обойтись, так как постепенно мы все больше “уходим в Сеть”, где есть не только друзья и знакомые, но и мошенники. Одним словом, все как в обычной жизни, только по другим правилам, о которых мы рассказываем просто и доступно», — уточнил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Познакомиться с книгой «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» можно на сайте «Ростелекома». Издание, рассчитанное на массового читателя, в том числе на школьников, подготовлено при участии специалистов по кибербезопасности компании «Ростелеком-Солар».

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Регионы: Новосибирск

Теги : телеком Ростелеком кибербезопасность


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