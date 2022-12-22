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Крупный производитель малярной продукции увеличил производительность и зарплаты

  • 22/12/2022, 10:44
Новосибирский производитель штукатурно-малярной продукции «Намерение» подвел первые итоги участия в национальном проекте «Производительность труда». В компании увеличили производительность на 40% и подняли зарплаты сотрудникам.

нацпроектыНа предприятии оптимизировали процесс производства валиков. Это продукция, с которой компания впервые вышла на рынок, и которая занимает значительную долю в выручке – больше 35%. За полгода специалисты предприятия и Регионального центра компетенций увеличили выработку в смену на 80% – один сотрудник стал изготавливать более 170 валиков в час, и на 20% сократили запасы в потоке, это позволило высвободить больше 2 млн рублей.

Во время диагностики работы производства на предприятии оптимизировали маршрут движения продукции и сотрудников по потоку: убрали часть мест хранения и переставили оборудование, что позволило освободить более 120 квадратных метров в цехе.

На гибочном станке внедрили инструмент бережливого производства SMED и сократили время на переналадку оборудования практически на 60% за счет установки болтов и гаек одного размера, использования универсального гаечного ключа и пневматического гайковерта. Также удалось сэкономить время, убрав из процесса производства обработку ролика: его подрезку и зачистку. Эксперименты показали, что эта операция избыточная и ее можно исключить, качество продукции при этом не изменилось.

«Проект показал, что мы можем работать лучше, качественнее, быстрее и поднять производительность приблизительно на 40%. Раньше в пиковые периоды мы набирали персонал, а теперь справляемся без дополнительных людей и даже высвободили нескольких сотрудников с определенных операций, перераспределив обязанности. Также благодаря увеличению выработки вырос доход работников: зарплата у них сдельная и увеличилась примерно на 15%», – говорит заместитель генерального директора ООО «Намерение» Петр Наумов.

Он отметил, что рост производительности поможет поставлять больше продукции в торговые сети, заняв место иностранных производителей из Германии и Польши, ушедших с рынка.

Фото предоставлено АИР НСО

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : производительность труда нацпроекты России АИР НСО


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