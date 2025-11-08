В Новосибирске вырос спрос бизнеса на логистическое и медицинское оборудование

Логистическое и медицинское оборудование для бизнеса пользуются самым большим спросом в Новосибирске. К таким выводам пришли аналитики Авито Бизнес 360, проанализировав уровень предложения и спроса на профессиональное оборудование для бизнеса. Запросы на покупку оборудования для логистики и склада увеличились на 34% за год, на медицинское оборудование — на 15% за год и на 26% за третий квартал.

В логистике чаще всего предприниматели покупали контейнеры (+61%) и оборудование для хранения (+11%).

В логистике особенно заметно повышение спроса на контейнеры (+64%) и оборудование для хранения (+19%). В медицине лидируют расходные материалы, запросы на покупку которых выросла в 3,5 раза, физиотерапевтическое оборудование (рост в 2,5 раза), стоматологическое (+92%) и офтальмологическое оборудование (+77%).

При этом спрос на подержанное оборудование растет быстрее, чем на новые товары. Например, интерес к б/у оборудованию для логистики и склада увеличился на 33%, а спрос на новое немного снизился. Медицинское оборудование «с рук» покупали на 30% чаще, в то время как новое — на 2%.

Напомним, в Новосибирске, как и в других российских регионах, обостряется проблема ремонта и поддержания работоспособности оборудования в условиях санкционного давления. Оно постепенно вырабатывает свой ресурс, а ремонт и обслуживание превращаются в сложную и дорогостоящую задачу для медицинских учреждений. Основные проблемы связаны с разрывом привычных логистических цепочек и отказом зарубежных производителей от официальной сервисной поддержки.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске вырос спрос на кнопочные телефоны и проводные наушники.