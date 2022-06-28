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Спрос на вахтовиков в Новосибирске за год вырос на 53%

  • 28/06/2022, 09:28
новости Новосибирска
Медианная зарплата для вахтовиков из Новосибирской области — 112,5 тысяч рублей.

С января по июнь 2022 года в Сибирском ФО было размещено 56,7 тысяч вакансий с вахтовым графиком работы, и за год их количество выросло вполовину (+47%), сообщает служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Наибольший выбор «вахты» есть у соискателей из Иркутской области и Красноярского края — на эти два региона приходится половина от всех подобных вакансий в Сибири (51%).

В Новосибирской области в первом полугодии для вахтовиков было открыто 7,5 тысяч вакансий, это 13% от всех предложений о работе в режиме «вахты» в СФО. А по сравнению с прошлым годом рост спроса на них составил здесь +53%.

Большая часть предложений о работе вахтовым методом, как и год назад, была открыта компаниями из строительной отрасли: 27% от всего объема вакансий в данном формате. Причем по сравнению с прошлым годом потребности работодателей из этого направления выросли на 52%.

На втором месте — добывающая отрасль, на нее приходится 17% от всех вахтовых вакансий в Новосибирской области, рост спроса за год составил +82%.

На третьем месте работодатели из сферы металлургии и металлообработки: ими открыто 8% от всех вакансий в указанном формате в регионе, и число предложений также выросло относительно прошлого года на 81%.

Одним из важных требований для вахтовых сотрудников остается опыт работы: половина вакансий адресованы кандидатам с опытом 1-3 года (50%), еще 43% — с опытом 3-6 лет. Не имеющие опыта специалисты могут рассчитывать лишь на 5% от всего объема предложений, например, на вакансии для горничных, разнорабочих и охранников.

Медианная зарплата для вахтовиков из Новосибирской области в этом году вышла на уровень 112,5 тысяч рублей.

Наибольшие зарплаты на «вахте» в июне предлагали производителю работ — до 320 тысяч рублей на руки (место работы — республика Саха Якутия, Эльгийское угольное месторождение); водителю автомобиля Белаз 75131 — от 348 тысяч рублей на руки (место работы в вакансии не указано), заместителю главного механика — до 400 тысяч рублей на руки (место работы — республика Саха Якутия).

 

Ранее редакция сообщала, что Новосибирский инструментальный завод перешел на неполную рабочую неделю.

Фото pixabay — joffi

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : работа бизнес


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