Коммунисты определились с оппонентами

Предстоящая выборная кампания стала главной темой обсуждения на пленуме Новосибирского обкома КПРФ, состоявшемся в минувшие выходные. Как сообщают в обкоме партии, речь идет не только о крупных кампаниях по выборам новых созывов депутатов заксобрания области и горсовета Новосибирска, но и мэра Кольцово, а также депутатов районных и сельских советов.

― Мы видим попытки «Единой России» сделать так, чтобы было удобно только им, ― заявил, выступая на пленуме, секретарь обкома, вице-спикер горсовета Ренат Сулейманов. ― На выборах в заксобрание также изменен порядок образования территориальных групп и распределения мандатов. Это означает, что они хотят нас лишить списочного представительства сельских депутатов. Нам будут пытаться связать руки.

При этом, по словам выступающих с докладами руководителей партийного отделения, уже сейчас основные оппоненты коммунистов предпринимают попытки разыграть избирательную карту в ущерб другим партиям. Примером является недавнее решение большинства депутатов горсовета по отмене партийных списков.

О единороссах в качестве главных оппонентов заявил и лидер областных коммунистов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

― Традиционный метод «Единой России» ― административный ресурс, ― считает Локоть. ― Отсюда вся методология их кампании — создать себе начальные выгодные условия. Мы видим отмену списков на выборах Совета депутатов города Новосибирска. Такие атаки нужно ожидать и в других муниципальных образованиях.

При этом, как уже сообщалось, сами единороссы в преддверии праймериз кандидатов в качестве проблемных для себя территорий определили районы Новосибирска, где «царствуют» депутаты-коммунисты.

Также напомним, что сразу несколько предвыборных альянсов в Новосибирске заявили свою позицию, направленную против «Союза КПРФ и ЕР». Первыми стали представители либеральной оппозиции, вторыми ― справороссы, которых, как и ЛДПР-цев, коммунисты тоже, мягко говоря, в рядах своих соратников не видят.

Эсеры объявили о создании «Блока справедливости» ― Они сделают все, что возможно, чтобы отнять у КПРФ протестный электорат, а также опорочить советскую действительность и весь советский исторический период, ― считает Локоть. ― На этой конъюнктуре они хотят выползти.

Помимо политических оппонентов на предстоящих выборах, коммунисты определились и с лучшими местными отделениями партии по итогам ежегодного соцсоревнования. Так, среди городских райкомов лучшим признали Кировский, «серебро» досталось Железнодорожному, «бронза» ― Дзержинскому. Из сельских районных отделений партии лучший результат ― у Новосибирского, на втором месте ― Мошковское, на третьем ― Сузунское.

По информации НОО КПРФ, озвученной на пленуме, в 2020 году в регионе пройдут 477 кампаний. Всего будут разыграны 5,2 тысячи мандатов. Коммунисты прогнозируют явку на уровне 30-35%. Напомним, единый день голосования пройдет в сентябре 2020 года.

Фото из группы КПРФ Новосибирск Вконтакте