«СпецТрансСтрой» опротестует расторжение контракта по станции «Спортивная» в суде

Компания ООО «СпецТрансСтрой», которая несколько лет возводит в Новосибирске станцию метро «Спортивная» заявила, что не согласна с расторжением контракта. Подрядчик намерен обратиться в суд за защитой своих прав и направил сегодня соответствующее обращение мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву. Об этом Infopro54 сообщили в пресс-службе компании. Напомним, ранее эту тему подрядчик комментировать отказывался.

Подрядчик назвал несколько причин, которые, по данным компании, до сих пор не позволили запустить станцию «Спортивная».

Несвоевременная корректировка документов

Представители подрядчика отметили, что с 2021 года неоднократно обращались к мэрии Новосибирска с просьбой о корректировке проекта, а с января 2022 года настоятельно рекомендовали заказчику внести изменения в проектную документацию в связи с наличием коллизий в проекте и с внесенными изменениями в законодательство РФ. Как заявляют в компании, заказчик только в конце 2022 года начал заниматься повторной экспертизой проекта. Согласование Главгосэкспертизы по основным разделам технической части было выдано только в апреле 2024 года.

Задолженность по оплате выполненных работ

В компании также отметили, что заказчик до сих пор не получил заключение Главгосэкспертизы по достоверности сметной стоимости по объекту.

— Компания выполнила работы на сумму, превышающую 900 млн. рублей. Отсутствие повторного положительного заключения Главгосэкспертизы не позволяет департаменту транспорта и МП «МетроМир» принять и оплатить работы, выполненные в рамках контракта, — подчеркнули в «СпецТрансСтрой».

— В связи с отсутствием своевременной приемки работы и их оплаты компания не смогла своевременно оплатить налоги и произвести расчет с поставщиками материалов, оборудования и субподрядчиками. В итоге у нас были заблокированы счета, — говорится в комментарии, полученном редакцией.

В компании заявили, что данная ситуация, связанная с приемкой и оплатой работ, продолжается на протяжении 2023 и 2024 годов по объектам департамента транспорта. В связи с этим «СпецТрансСтрой» был вынужден вложить в строительство станции заемные средства метрополитена — целевой займ, согласованный представителями мэрии, а также собственные средства. На эти же деньги, а также аванс, выплаченный в рамках заключенного муниципального контракта и дополнительных соглашений к нему, было закуплено оборудование.

Также у компании есть исполнительный лист, выданный по задолженности МП «МетроМир» в размере 226 млн. рублей. В ноябре 2023 года лист был предъявлен приставами муниципальному предприятию, но решением собственников, в которые входили представители «МетроМир», а также его дочернее предприятие ООО «МетроМирКомплект», генерального директора ООО «СпецТрансСтрой» обязали отозвать исполнительный лист и установили график погашения задолженности.

— По состоянию на сегодняшний день «МетроМир» произвел один платеж в размере порядка 2 млн. рублей, остальные платежи по графику не производились. В связи с неисполнением графика платежей ООО «СпецТрансСтрой» повторно предъявило исполнительный лист через службу судебных приставов «МетроМир», — подчеркнули в компании.

Представители подрядчика также сообщили, что дополнительным соглашением к муниципальному контракту, заключенному в 2023 году, не были предусмотрены затраты на выполнение строительно-монтажных работ, а также выплату налогов и зарплаты. По данному соглашению предусматривалась ТОЛЬКО закупка оборудования.

— При возобновлении приемки выполненных работ и их оплате ООО «СпецТрансСтрой» имеет все возможности выполнить оставшиеся работы по объекту и сдать станцию «Спортивная» совместно с заказчиком в эксплуатацию, — заявили в компании.

Напомним, на минувшей неделе мэрия Новосибирска в лице МП «МетроМиР» приняла решение об одностороннем расторжении контракта с компанией, которая строит станцию метрополитена «Спортивная» — ООО «СпецТрансСтрой». Об этом вчера официально сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Иосиф Кодалаев. По его словам, решение о расторжении контракта вступает в силу 6 августа. После этого мэрия будет искать нового подрядчика для завершения работ на станции.

30 июля ООО «СпецТрансСтрой» опубликовал сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве МП «Метро МиР». Как уточняется в сообщении, решение суда в феврале 2023 года с муниципального предприятия в пользу компании была взыскана задолженность в размере 187,6 млн рублей и проценты за пользование чужими деньгами — 14,9. Эта задолженность до сих пор не погашена. Судя по материалам суда, речь идет об оплате строительства дома на ул Ельцовская. В июне о планах подать на банкротство компании заявляла налоговая инспекция.

Ранее редакция сообщала о том, что дорожники расторгли контракт за 340 млн рублей с компанией «СпецТрансСтрой».