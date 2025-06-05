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Конкурс журналистов «Сибирь.ПРО»: тема производственного потенциала регионов прозвучит в новой номинации

  • 05/06/2025, 12:15
Номинация призвана привлечь внимание к различным аспектам развития промышленности

Конкурс журналистов «Сибирь.ПРО»: тема производственного потенциала регионов прозвучит в новой номинацииОбеспечение подъема индустриального сектора и экономики в целом – приоритетная задача для всех эшелонов власти, от успешного решения которой напрямую зависит прогресс социальной сферы и улучшение благосостояния граждан. Действующие в субъектах федерации государственные инициативы и национальные проекты являются ключевыми инструментами, позволяющими реализовать промышленный потенциал регионов и повысить их привлекательность для инвесторов.

На встрече, посвященной поддержке отечественных производителей, президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что государство должно расширять горизонты возможностей для отечественной промышленности. По мнению главы государства, необходимо создавать благоприятную среду для развития местного предпринимательства и повышения его конкурентоспособности, укреплять связи с надежными партнерами, развивать импортозамещение, а также модернизировать существующие и создавать новые, хорошо оплачиваемые рабочие места.

Полномочный представитель президента отметил, что в текущей геополитической обстановке регионы Сибирского федерального округа демонстрируют подъем промышленного производства, особенно в обрабатывающих отраслях. Инвестиционная активность в ряде регионов превышает средний показатель по стране.

— Сибирь обладает значительными запасами ресурсов, мощным научным потенциалом, развитой промышленностью и современной инфраструктурой. Многие эксперты все чаще говорят о необходимости переориентации России на азиатские рынки. В этих условиях Сибирь, как ключевой узел транспортных коридоров между Россией и Азией, должна стать центром притяжения, — заявил Анатолий Серышев.

В этом году компания «Норникель» учредила номинацию «Сибирь ПРОмышленная» в рамках конкурса «Сибирь.ПРО», приуроченную к своему 90-летию. Номинация призвана привлечь внимание к различным аспектам развития промышленности в регионах, ее вкладу в экономику. Жюри будет оценивать публикации о деятельности крупных предприятий, внедрении новых технологий, реализации экологических проектов. Особый интерес представляют материалы о работниках промышленности, их достижениях и вкладе в экономику Сибири.

— Устойчивый бизнес строится на партнерстве и сотрудничестве с другими предприятиями. Поддерживая конкурс «Сибирь.ПРО», мы стремимся внести свой вклад в стабильное будущее экономики Сибири и всей страны, — отметил первый вице-президент – руководитель блока по взаимодействию с органами власти «Норникеля» Николай Уткин.

В XX Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» принимаются материалы, опубликованные в период с 1 августа 2024 года по 15 июля 2025 года. Подробная информация доступна на сайте sibirpro.ru.

Фото предоставлено организатором ИК МАСС

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


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