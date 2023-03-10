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«Консалтинг Плюс» получил не только долги, но и акции «Тяжстанкогидропресса»

  • 10/03/2023, 18:05
Автор:
Завод Тяжстанкогидропресс
О том, что компания или стоящие за ней новые собственники собираются делать с новосибирским заводом, пока ничего не известно.

На сайте раскрытия информации «Интерфакс» появилось сообщение о том, что 65 392 акции или 56,25% уставного капитала ПАО «Тяжстанкогидропресс» теперь контролирует новосибирское ООО «Консалтинг Плюс», а также Елена Гинзбург, которая является директором и собственником «Консалтинг Плюс».

продажа акций Тяжстанкогидропресса

В Новосибирске продали акции завода «Тяжстанкогидропресс»

Напомним, в январе АО «Сибирский проектный институт лесной промышленности» («Сибпроектлеспром», Новосибирск) приобрело у ООО «Сервисный металлоцентр Стиллайн» (СМЦ «Стиллайн») пакет акций равный 56,25% уставного капитала (75% голосующих акций) литейного завода ПАО «Тяжстанкогидропресс» (Новосибирск) за 47,66 млн рублей. Информация об этом размещалась на сайте «Федресурс». Акции завода находились в залоге у «БКС Банка».

По данным Seldon.basis, учредителями компании являются гражданка России (76,01%) и АО «Управляющая компания фондов» (23,99%). Дочерней организацией АО «Управляющая компания фондов» является ООО «Удостоверяющий центр БКС» (100%).

Стоит также отметить, что в декабре 2021 года Новосибирское ООО «Консалтинг Плюс» выкупило у Сбербанка долг на 687 млн рублей ООО «СМЦ «Стиллайн».  Как сообщал «Коммерсант», суд удовлетворил ходатайство о процессуальном правопреемстве, несмотря на то, что установил аффилированность «Консалтинг Плюс» с другим крупным кредитором обоих акционеров — «БКС Банком», владелец которого, как ранее отмечал суд, приходится родственником экс-директору и собственнику СМЦ «Стиллайн» Николаю Степакину.

Степакин, как установил арбитражный суд, женат на сестре председателя совета директоров АО «БКС Банк» Олега Михасенко Елене Степакиной, которая и сама входила в совет директоров банка. В связи с этим требования банка ранее были признаны подлежащими удовлетворению после погашения долгов других кредиторов. «Консалтинг Плюс», согласно выводам арбитража, также аффилирован с «БКС Банком» — у них общие представители. Кроме того, суд обратил внимание на то, что компания с уставным капиталом 10 тысяч рублей была создана за 9 дней до подписания договора цессии, параметры которой до этого Сбербанк и «БКС Банк» обсуждали напрямую, писал «Коммерсант».

— Представитель «Консалтинг Плюс» отказался раскрыть источник возникновения у компании столь значительной суммы за короткий срок с момента создания юрлица,— сообщалось в решении суда.

При этом суд отметил, что установление факта аффилированности «Консалтинг Плюс» «существенно влияет на объем прав такого кредитора, в частности в вопросе определения кандидатуры арбитражного управляющего и определения размера субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц». Сам должник и правопреемник долга аффилированность отрицали.

На момент публикации материала редакции не удалось получить комментарий от «Консалтинг Плюс» или Елены Гинзбург. В открытом доступе есть только почта компании, которая заблокирована.

В областном Минпромторге редакции сообщили, что на данный момент не располагают информацией о ситуации на предприятии.

производство прессов

«Тяжстанкогидропресс» возобновляет производство и начинает набирать сотрудников

Директор ПАО «Тяжстанкогидропресс» Амир Мифтахов также отметил, что у него нет контактов ни ООО «Консалтинг Плюс», ни ее директора. Уведомления (о приобретении пакета акций) они прислали по почте.

— Информации пока никакой нет. Ждем, — добавил он.

По данным Seldon.basis,  ООО «Консалтинг Плюс» создано в сентябре 2021 года. Микроорганизация с одним сотрудником. Уставный капитал компании — 10 тысяч рублей, чистый убыток в 2022 году — -39 млн рублей, выручка компании в 2022 году не указана, баланс — 605 млн рублей (в 2021-м — 13,41 млн рублей). Стоимость имущества увеличилась благодаря расширению производства, говорится на сайте раскрытия информации.

Директор и собственник компании — Елена Гинзбург. Основной вид деятельности компании — вложения в ценные бумаги.

ПАО «Тяжстанкогидропресс» занимался производством уникальных станков, то есть работал в сфере производства средств производства. Ранее замгубернатора Сергей Семка сообщал, что заводу не хватило  полугода для восстановления деятельности. В феврале 2021 года ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом с долгом перед кредиторами 1,1 млрд рублей. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой.

В качестве вероятных перспектив развития площадки завода при банкротстве ряд экспертов называли редевелопмент и строительство жилья.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что на «Сибсельмаше» планируют создать промышленный парк

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Рубрики : Бизнес Промышленность Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Тяжелое машиностроение Завод Тяжстанкогидропресс Банкротство предприятия


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