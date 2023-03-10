«Консалтинг Плюс» получил не только долги, но и акции «Тяжстанкогидропресса»

На сайте раскрытия информации «Интерфакс» появилось сообщение о том, что 65 392 акции или 56,25% уставного капитала ПАО «Тяжстанкогидропресс» теперь контролирует новосибирское ООО «Консалтинг Плюс», а также Елена Гинзбург, которая является директором и собственником «Консалтинг Плюс».
По данным Seldon.basis, учредителями компании являются гражданка России (76,01%) и АО «Управляющая компания фондов» (23,99%). Дочерней организацией АО «Управляющая компания фондов» является ООО «Удостоверяющий центр БКС» (100%).
Стоит также отметить, что в декабре 2021 года Новосибирское ООО «Консалтинг Плюс» выкупило у Сбербанка долг на 687 млн рублей ООО «СМЦ «Стиллайн». Как сообщал «Коммерсант», суд удовлетворил ходатайство о процессуальном правопреемстве, несмотря на то, что установил аффилированность «Консалтинг Плюс» с другим крупным кредитором обоих акционеров — «БКС Банком», владелец которого, как ранее отмечал суд, приходится родственником экс-директору и собственнику СМЦ «Стиллайн» Николаю Степакину.
Степакин, как установил арбитражный суд, женат на сестре председателя совета директоров АО «БКС Банк» Олега Михасенко Елене Степакиной, которая и сама входила в совет директоров банка. В связи с этим требования банка ранее были признаны подлежащими удовлетворению после погашения долгов других кредиторов. «Консалтинг Плюс», согласно выводам арбитража, также аффилирован с «БКС Банком» — у них общие представители. Кроме того, суд обратил внимание на то, что компания с уставным капиталом 10 тысяч рублей была создана за 9 дней до подписания договора цессии, параметры которой до этого Сбербанк и «БКС Банк» обсуждали напрямую, писал «Коммерсант».
— Представитель «Консалтинг Плюс» отказался раскрыть источник возникновения у компании столь значительной суммы за короткий срок с момента создания юрлица,— сообщалось в решении суда.
При этом суд отметил, что установление факта аффилированности «Консалтинг Плюс» «существенно влияет на объем прав такого кредитора, в частности в вопросе определения кандидатуры арбитражного управляющего и определения размера субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц». Сам должник и правопреемник долга аффилированность отрицали.
На момент публикации материала редакции не удалось получить комментарий от «Консалтинг Плюс» или Елены Гинзбург. В открытом доступе есть только почта компании, которая заблокирована.
В областном Минпромторге редакции сообщили, что на данный момент не располагают информацией о ситуации на предприятии.
— Информации пока никакой нет. Ждем, — добавил он.
По данным Seldon.basis, ООО «Консалтинг Плюс» создано в сентябре 2021 года. Микроорганизация с одним сотрудником. Уставный капитал компании — 10 тысяч рублей, чистый убыток в 2022 году — -39 млн рублей, выручка компании в 2022 году не указана, баланс — 605 млн рублей (в 2021-м — 13,41 млн рублей). Стоимость имущества увеличилась благодаря расширению производства, говорится на сайте раскрытия информации.
Директор и собственник компании — Елена Гинзбург. Основной вид деятельности компании — вложения в ценные бумаги.
ПАО «Тяжстанкогидропресс» занимался производством уникальных станков, то есть работал в сфере производства средств производства. Ранее замгубернатора Сергей Семка сообщал, что заводу не хватило полугода для восстановления деятельности. В феврале 2021 года ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом с долгом перед кредиторами 1,1 млрд рублей. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой.
В качестве вероятных перспектив развития площадки завода при банкротстве ряд экспертов называли редевелопмент и строительство жилья.
Ранее редакция рассказывала о том, что на «Сибсельмаше» планируют создать промышленный парк.
Фото редакции
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