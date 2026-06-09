Ввод жилья в Новосибирской области за год снизился вдвое

В январе — апреле 2026 года в регионе зафиксировали снижение объемов строительных работ до 79 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение составило почти 27% к уровню прошлого года.

За 4 месяца 2026 года было сдано 6,3 тысячи квартир общей площадью 501 тысяча кв метров или 51,3% от прошлогоднего показателя, сообщил Новосибирскстат в отчете о социально-экономическом положении области.

Стоит отметить, что по данным независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева, по итогам 4 месяцев 2026 года объем ввода МКД в регионе на 40% меньше продаж новостроек. Этот показатель в 2,5 раза отстает от вывода новых проектов на рынок новостроек региона.

Строительный задел в регионе по данным ДОМ.РФ, за 4 месяца вырос по площади на 10,8%, с 3 348 тыс. м2 до 3 711 тыс. м2, и по числу строящихся квартир — на 10,5%, с 66 010 до 72 963 штук.

— Основная причина — снижение ввода МКД на 48,0%, просадка по ИЖС — 48,6%, констатировал Николаев.

Напомним, по итогам первого квартала регион выбыл из топ-10 по жилищному строительству, опустившись на 16-е место в стране. Годовой план по вводу жилья в Новосибирской области составляет 2,15 миллиона кв. м.

Министр строительства региона Дмитрий Богомолов прогнозировал, что в 2026 году будет сдано 800-900 тысяч кв метров в ИЖС. Для сравнения, в 2025 году — более 1 млн кв метров.

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