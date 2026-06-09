Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Недвижимость

Ввод жилья в Новосибирской области за год снизился вдвое

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Основная причина — просадка ввода индивидуальных жилых домов

В январе — апреле 2026 года в регионе зафиксировали снижение объемов строительных работ до 79 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение составило почти 27% к уровню прошлого года.

За 4 месяца 2026 года было сдано 6,3 тысячи квартир общей площадью 501 тысяча кв метров или 51,3% от прошлогоднего показателя, сообщил Новосибирскстат в отчете о социально-экономическом положении области.

Стоит отметить, что по данным независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева, по итогам 4 месяцев 2026 года объем ввода МКД в регионе на 40% меньше продаж новостроек. Этот показатель в 2,5 раза отстает от вывода новых проектов на рынок новостроек региона.

Строительный задел в регионе по данным ДОМ.РФ, за 4 месяца вырос по площади на 10,8%, с 3 348 тыс. м2 до 3 711 тыс. м2, и по числу строящихся квартир — на 10,5%, с 66 010 до 72 963 штук.

— Основная причина — снижение ввода МКД на 48,0%, просадка по ИЖС — 48,6%, констатировал Николаев.

Напомним, по итогам первого квартала регион выбыл из топ-10 по жилищному строительству, опустившись на 16-е место в стране. Годовой план по вводу жилья в Новосибирской области составляет 2,15 миллиона кв. м.

Министр строительства региона Дмитрий Богомолов прогнозировал, что в 2026 году будет сдано 800-900 тысяч кв метров в ИЖС. Для сравнения, в 2025 году — более 1 млн кв метров.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперты оценили спрос и цены на квартиры в новосибирских домах-памятниках.

Источник фото: Infopro54, автор- Юлия Данилова

Актуальный разговор

Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

В регионах Сибири растет популярность экспериментального специального налогового режима для малого бизнеса — автоматизированной УСН

Все материалы

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы : Новосибирск

Теги : строительство жилье

882
0
0
Предыдущая статья
Следствие просит продлить арест экс-начальника Западно-Сибирской железной дороги
Следующая статья
Губернатор Травников вручил дипломы первому потоку «Героев НовоСибири»

Два контрагента заявили о планах банкротства бывшего Decathlon с начала июня

Автор: Оксана Мочалова

Сеть спортивных товаров Desport, которая пришла на смену ушедшему Decathlon, столкнулась с новой волной требований от кредиторов. С начала июня уже два контрагента компании «Октоблу» (юридическое лицо сети) официально заявили о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве.

Первым 5 июня такое уведомление на «Федресурсе» разместила московская юридическая компания «Лигал Эдвайс». А через три дня, 8 июня, аналогичное сообщение опубликовало ООО «Темпо Инвест», которое управляет петербургским торговым комплексом «Охта Молл».

Читать полностью

Следствие просит продлить арест экс-начальника Западно-Сибирской железной дороги

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске 10 июня состоится заседание суда по вопросу продления срока содержания под стражей для Александра Грицая, бывшего главы Западно-Сибирской железной дороги. Его обвиняют в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили источники Коммерсанта- Сибирь.

Александра Грицая задержали 16 апреля. Он возглавлял ЗСЖД с 2018 года. Основанием для задержания стало уголовное дело, возбужденное по материалам новосибирского управления ФСБ.

Читать полностью

«Будет дикое перепроизводство»: на мясокомбинатах Новосибирской области уже скопился переизбыток говядины

Автор: Юлия Данилова

На территории Новосибирской области в настоящее время работают 20 мясоперерабатывающих предприятий, в том числе 17 убойных пунктов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Михайлов.

— Семь предприятий осуществляют забой для собственных нужд. 13 из 20 ведут приём крупнорогатого скота на убой в минимальном объёме, необходимом для исполнения контрактов с торговыми сетями региона (При этом цены на говядину в магазинах продолжают расти. — Ред.). Мясокомбинаты и убойные пункты в настоящее время имеют для реализации запас мяса говядины 130 тонн, — констатировал чиновник.

Читать полностью

Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

Автор: Юлия Данилова

Проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Куницын прокомментировал Infopro54 ситуацию с исполнением бюджетов регионов Сибири в 2026 году, а также рассказал, как бизнес округа отреагировал на повышение налогов.

— Дмитрий Валерьевич, на Координационном совещании МАСС «Сибирское соглашение» недавно обсуждалась ситуация с исполнением бюджетов регионов РФ, входящих в СФО. Какие ключевые проблемы озвучивали представители регионов округа?

Читать полностью

В Новосибирске жители Первомайского района получили улучшенный Интернет

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) расширила фиксированную сеть в Новосибирске. Благодаря подключению новых жилых комплексов и модернизации технической инфраструктуры, примерно пять тысяч новосёлов и давних жителей Первомайского района получили доступ к улучшенному домашнему интернету.

Возможность подключить улучшенный интернет стала доступна жителям многоквартирных домов, расположенных на улицах Красный Факел, Радиостанция 2 и Чапаева.

Читать полностью

Новосибирские ритейлеры объявили охоту на пекарей и поваров

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске сложилась одна из самых конкурентных ситуаций на рынке труда для поваров, пекарей и кондитеров. За них конкурируют не только местные рестораны, отели, общепит и кейтеринг, но и розничная торговля. Дефицит кадров в этой сфере ощущается особенно остро, поскольку спрос на готовую еду в городе растет, а число квалифицированных работников не поспевает за потребностями бизнеса. К таким выводам пришли аналитики hh.ru.

По итогам пяти месяцев 2026 года в округе появилось 11,8 тысячи вакансий для поваров, пекарей и кондитеров. Новосибирская область заняла второе место по количеству таких предложений, уступив только Красноярскому краю. На долю региона пришлось 18% всех профильных вакансий в Сибири. Для сравнения: у лидирующего Красноярского края — 21%, у Иркутской области — 16%. В Омской области и Алтайском крае сосредоточено по 12%, в Кемеровской области — 9%, в Томской — 8%.

Читать полностью
Актуальный разговор

Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

В регионах Сибири растет популярность экспериментального специального налогового режима для малого бизнеса — автоматизированной УСН

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес

Два контрагента заявили о планах банкротства бывшего Decathlon с начала июня

Финансы

Межбанковские переводы по QR-коду между физлицами становятся реальностью

Мировые и федеральные новости Общество

Дерипаска оценил потери бюджета России от укрепления рубля в 6 триллионов

Власть

Губернатор Травников вручил дипломы первому потоку «Героев НовоСибири»

Бизнес Недвижимость

Ввод жилья в Новосибирской области за год снизился вдвое

Бизнес Право&Порядок

Следствие просит продлить арест экс-начальника Западно-Сибирской железной дороги

Общество

В Новосибирске подтверждено более 20 случаев клещевого энцефалита

Бизнес Власть

«Будет дикое перепроизводство»: на мясокомбинатах Новосибирской области уже скопился переизбыток говядины

Актуальный разговор Бизнес Власть

Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

Общество

Жителям Новосибирска напомнили о праве не выходить на работу в жару

Телекоммуникации

В Новосибирске жители Первомайского района получили улучшенный Интернет

Бизнес Общество

Новосибирские ритейлеры объявили охоту на пекарей и поваров

Власть

«Крестьяне не будут работать лопатами и граблями»: дизельное топливо подорожало в Новосибирской области на 40%

Недвижимость Общество

Высотку с площадкой для сдачи ГТО планируют построить возле дамбы Октябрьского моста

Общество

Степан Сафонов привезет Кубок Харламова в Новосибирск

Телекоммуникации

От ЖКХ до логистики: IoT решения повышают эффективность бизнеса в Новосибирской области

Общество

«Говорят, сдает дочка разработчика, а еще и год четный»: новосибирские выпускники назвали ЕГЭ‑2026 по математике не очень сложным

Бизнес Право&Порядок

Обвиняемых в рейдерстве новосибирцев отправили в СИЗО до конца июля

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Культура Общество Прямым текстом

Юрий Крылов: Русский язык — это не памятник, а процесс

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности