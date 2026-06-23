Новосибирцам, пострадавшим от взрыва газа, ищут временное жильё

Три семьи ищут временное жильё, а ещё одиннадцать обратились за социальной поддержкой после взрыва дома на улице Народной, 57 в Новосибирске. Об этом рассказал глава Калининского района Герман Шатула.

— Все жители были опрошены на предмет предоставления временного жилья. На сегодня обратились четыре семьи, одна пока отказалась, а три — в работе. 11 семей обратились за социальной поддержкой и адресной помощью для приобретения предметов первой необходимости, — цитирует его пресс-центр мэрии.

Шатула сообщил, что с семьями, в которых воспитываются дети, ведется отдельная работа. Он добавил, что ребятишек, по возможности, направляют в лагеря отдыха.

Напомним, утром 19 июня произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на втором этаже жилого дома. Огонь быстро распространился на крышу здания, охватив общую площадь в 600 квадратных метров. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело, и прокуратура Калининского района начала проверку. Точная сумма ущерба и причины возгорания уточняются. В 20 квартирах многоэтажного дома проживают 37 человек. После взрыва здание стало непригодным для жилья. Специалисты провели обследование конструкций, и теперь решается вопрос о его будущем.

Ранее редакция сообщала о том, что режим повышенной готовности введут в жилом доме в Новосибирске после взрыва газа.