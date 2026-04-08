В Новосибирске у экс-полицейского изъяли два «Мерседеса»

Автор: Артем Рязанов

Рыночная стоимость изъятого превышает 6 миллионов рублей

7 апреля 2026 года Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел иск прокуратуры Новосибирской области. Ответчиками по делу проходили бывший полицейский Денис Фетисов, его супруга Анастасия Фетисова, а также Марина и Юрий Мартемьяновы, Алексей Редькин и Анатолий Бельков. Суд постановил конфисковать в пользу государства два автомобиля Mercedes-Benz. Их общая рыночная стоимость превышает 6 миллионов рублей.

В бюджет Российской Федерации переданы два автомобиля. Они поступят в Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области:

• Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC, 2016 года выпуска;
• Mercedes-Benz ML350 4MATIC, 2012 года выпуска.

Судья решил, что стоимость этих машин значительно превышала официальный заработок Фетисова и его жены за три года до покупок. Ответчики не предоставили доказательств, что автомобили были приобретены на честно заработанные деньги.

Фетисов с 2010 по 2023 год возглавлял отделение по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в отделе полиции № 7 «Ленинский» Управления МВД России по городу Новосибирску. Его подразделение занималось преступлениями, которые затрагивали ключевые объекты и направления работы этого отдела.

Прокуратура установила, что будучи на службе, Фетисов купил два дорогих автомобиля. Чтобы скрыть реальные доходы и не декларировать их, он оформил машины на других людей. Но на деле машинами пользовались он сам и его жена.

Ранее редакция сообщала о том, что имущество экс-директора «Спецавтохозяйства» изъято в доход государства.

Источник фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области

В Новосибирске задержали лжеюристов, обманувших семьи бойцов СВО

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске задержаны руководитель и сотрудники юридической компании «Воин вправе». Их подозревают в мошенничестве при работе с участниками специальной военной операции и их семьями, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По данным следствия, с января 2025 года по январь 2026 года в офисе на улице Орджоникидзе, 47, работники фирмы заключали с людьми договоры на юридическую помощь. Стоимость услуг составляла от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.

В Барабинске главу Центра культуры уволили в связи с утратой доверия

Автор: Оксана Мочалова

В Барабинском районе руководителя МБУК «ЦКСиМП» в связи с утратой доверия. Поводом послужила проверка прокуратуры.

Выяснилось, что директор учреждения женился на своей подчиненной, после чего долгое время сам решал вопрос о том, какие стимулирующие выплаты ей назначить. При этом руководитель не стал принимать меры, чтобы уладить конфликт интересов, стороной которого являлся.

В Новосибирске начался заочный суд над бизнесменом за подкуп прокурора

Автор: Артем Рязанов

3 апреля начался заочный судебный процесс над новосибирским предпринимателем Дмитрием Башмаковым, который находится в международном розыске. В первый день слушаний, проходящих в Центральном районном суде, было зачитано обвинительное заключение.

Дмитрию Башмакову, совладельцу большого торгового центра «Восток», предъявлены обвинения в передаче взятки через посредника — Любовь Кузьменок. Она с 2014 по 2018 год работала первым заместителем прокурора Новосибирской области. По данным следствия, деньги предназначались для получения общего покровительства и попустительства по службе. Ежемесячные платежи составляли от 100 до 150 тысяч рублей, а общая сумма взяток достигла 2,5 миллиона рублей.

Имущество экс-директора «Спецавтохозяйства» изъято в доход государства 

Автор: Артем Рязанов

Кировский районный суд Новосибирска удовлетворил иск прокуратуры к бывшему директору МУП «Спецавтохозяйство» Андрею Зыкову и бывшему главному бухгалтеру предприятия.

Надзорное ведомство доказало, что в период исполнения должностных обязанностей Зыков использовал служебное положение для личного обогащения. Совместно с главным бухгалтером он вёл коммерческую деятельность и приобретал имущество на средства с неподтверждённым происхождением. Общая стоимость выявленного имущества превысила 100 миллионов рублей.

В Новосибирске осудили экс-полицейского за взятки и слив информации

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске суд вынес приговор по делу о взяточничестве, в котором фигурировали бывший полицейский и его знакомый. Общая сумма незаконно полученного и переданного вознаграждения составила 460 477 рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Как выяснило следствие, в период с февраля 2019 года по декабрь 2023 года полицейский, действуя в рамках своих служебных обязанностей, систематически передавал своему знакомому конфиденциальную служебную информацию. В частности, он сообщал адреса мест дорожно-транспортных происшествий в Новосибирске. За эти действия полицейский получал денежное вознаграждение, которое поступало на его банковскую карту.

Бывшего замглавы Краснообска отправили в колонию строгого режима

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский районный суд вынес приговор бывшему заместителю главы администрации рабочего поселка Краснообск Евгению Коржову, отправив его в колонию строгого режима. Чиновника признали виновным в мошенничестве, покушении на мошенничество и получении взятки.

По версии следствия, Коржов пытался вымогать взятку у предпринимателя в размере 140 тысяч рублей. Следователи утверждают, что, нарушая федеральные законы в области закупок, он поручил своим сотрудникам и муниципальному казенному учреждению рабочего поселка «Дом культуры» заключать прямые договоры с физическим лицом и индивидуальным предпринимателем на производство и установку декоративных изделий.

