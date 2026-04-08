В Новосибирске у экс-полицейского изъяли два «Мерседеса»

7 апреля 2026 года Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел иск прокуратуры Новосибирской области. Ответчиками по делу проходили бывший полицейский Денис Фетисов, его супруга Анастасия Фетисова, а также Марина и Юрий Мартемьяновы, Алексей Редькин и Анатолий Бельков. Суд постановил конфисковать в пользу государства два автомобиля Mercedes-Benz. Их общая рыночная стоимость превышает 6 миллионов рублей.

В бюджет Российской Федерации переданы два автомобиля. Они поступят в Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области:

• Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC, 2016 года выпуска;

• Mercedes-Benz ML350 4MATIC, 2012 года выпуска.

Судья решил, что стоимость этих машин значительно превышала официальный заработок Фетисова и его жены за три года до покупок. Ответчики не предоставили доказательств, что автомобили были приобретены на честно заработанные деньги.

Фетисов с 2010 по 2023 год возглавлял отделение по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в отделе полиции № 7 «Ленинский» Управления МВД России по городу Новосибирску. Его подразделение занималось преступлениями, которые затрагивали ключевые объекты и направления работы этого отдела.

Прокуратура установила, что будучи на службе, Фетисов купил два дорогих автомобиля. Чтобы скрыть реальные доходы и не декларировать их, он оформил машины на других людей. Но на деле машинами пользовались он сам и его жена.

