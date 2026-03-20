Власти Новосибирска предупредили о фейковых ИИ-видео о ликвидации скота

Автор: Артем Рязанов

Журналистов попросили детально проверять информацию перед публикацией

В социальных сетях распространяются фейковые видео, созданные с помощью искусственного интеллекта, о ликвидации скота в Новосибирской области. Об этом заявил Сергей Нешумов, глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона.

— Хотел бы обратиться с просьбой более детально смотреть информацию, проверять. Вокруг темы достаточно большая шумиха. Множатся фейки, сделанные с помощью искусственного интеллекта видео, — сказал он.

Напомним, в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки пастереллёза и бешенства. По информации регионального Минсельхоза, в Новосибирской области пастереллез обнаружен в пяти районах, а с начала года зафиксировано более 50 случаев бешенства.

В районах, где выявлен пастереллез, проводится изъятие сельскохозяйственных животных. Управление ветеринарии региона сообщает, что пастереллез приобрел неизлечимую форму из-за изменчивости вируса. Среди причин вспышки заболевания назвали небрежное отношение к личным подсобным хозяйствам, скученное содержание коров и отказ от вакцинации.

Владельцы конфискованного скота получают компенсации за каждое животное. Им и их семьям назначены ежемесячные выплаты на девять месяцев. Ожидается также компенсация на восстановление поголовья. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отметил, что, хотя болезнь хорошо изучена, она приняла нетипичную форму и начала мутировать. Он также подчеркнул, что одной из причин распространения пастереллеза могли стать нелегальные перевозки животных без ветеринарных документов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области скот из-за инфекционной угрозы будет изъят у 170 семей.

Источник фото: Марии Гарифуллиной / Infopro54

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы

Предыдущая статья
Банк России анонсировал снижение тарифов ОСАГО в Новосибирской области
Следующая статья
В Новосибирской области более 1,5 тысячи детей привьют против менингококка

В Госдуме предложили привязать полис ОСАГО к водителю

Автор: Артем Рязанов

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с инициативой изменить принцип действия полиса ОСАГО. По его мнению, страховка должна быть персональной, а не привязанной к конкретному транспортному средству. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас полис оформляется на автомобиль: в него можно вписать несколько водителей, что позволяет пользоваться машиной разным людям. Депутат предлагает дать автовладельцам выбор.

Управляющие компании и магазины в Новосибирской области наказали за сугробы

Автор: Оксана Мочалова

Зима 2025-2026 запомнится новосибирцам сугробами и бесконечной уборкой снега. Нагрузка на крыши и дороги в Новосибирской области в этом году серьезно возросла, и прокуратура региона проводила проверки, как управляющие компании, владельцы магазинов и местные власти справляются с последствиями снегопадов. Под особый контроль попали крыши домов, дворы и территории возле торговых точек.

Как рассказали редакции Infopro54 в прокуратуре, надзорное ведомство отреагировало на многочисленные жалобы, касающиеся бездействия органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и управляющих компаний. Проверяли, чистят ли снег, убирают ли наледь и следят ли за состоянием зданий.

В Новосибирске остановка транспорта рухнула из-за снега

Автор: Артем Рязанов

В пятницу, 20 марта, прокуратура Заельцовского района Новосибирска начала проверку после обрушения крыши остановочного павильона «Метро Гагаринская». Об этом сообщило региональное надзорное ведомство.

— По предварительной информации, обрушение произошло под тяжестью неубранного снежного покрова, — говорится в сообщении.

В Новосибирской области более 1,5 тысячи детей привьют против менингококка

Автор: Мария Гарифуллина

В марте 2026 года был объявлен электронный аукцион на поставку в Новосибирскую область вакцины для профилактики менингококковой инфекции серогрупп A, C, W, Y. Для медицинских учреждений региона закупается более 40 240 доз вакцины. На это из бюджета выделяется более 139 миллионов рублей. Ранее закупки были не такими масштабными.

Врачи и пациентские организации на протяжении последних нескольких лет призывают внести вакцинацию против менингококковой инфекции в национальный календарь прививок, чтобы сделать ее доступной и бесплатной для всех россиян. Но пока такое решение не принято, и прививки против смертельного менингококка ставятся по эпидемическим показаниям и для определенных групп риска. Деньги на приобретение вакцин выделяют региональные бюджеты. Новосибирская область, как и многие другие регионы, в 2025 году увеличивала закупки вакцин против менингококка. Это было связано с тем, что в стране было зарегистрировано увеличение числа выявленных случаев данной инфекции. Такие же решения, по данным редакции Infopro54, были приняты и на текущий год: инфекционисты рекомендовали увеличить охват вакцинацией детей в возрасте от 0 до 6 лет.

Банк России анонсировал снижение тарифов ОСАГО в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Банк России представил проект указания, который предполагает корректировку территориального коэффициента (КТ) по ОСАГО для населенных пунктов Новосибирской области. Документ опубликован на официальном сайте Банка России.

Согласно проекту, для автовладельцев, зарегистрированных в Новосибирске, коэффициент может снизиться с текущих 3,12 до 2,34. Жителям Бердска показатель предлагают уменьшить с 2,48 до 1,86, Искитима — с 2,32 до 1,74. В остальных городах и районных центрах области территориальный коэффициент планируется изменить с 2 до 1,5.

Новосибирским судам пропишут правила выдачи исполнительных документов

Автор: Оксана Мочалова

В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий единый срок выдачи исполнительных листов. Согласно документу, они должны выдаваться в течение пяти дней с момента поступления заявления от взыскателя.

Инициатива носит комплексный характер и распространяется на арбитражный, гражданский и административный процессы. Сейчас в законодательстве существует правовой пробел: кодексы указывают, когда лист может быть выдан (например, после вступления решения в силу), но не устанавливают, в какой срок суд обязан это сделать после обращения гражданина или компании.

Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

В Госдуме предложили привязать полис ОСАГО к водителю

Бизнес

Недостроенную школу в Бердске продают за 299 миллионов рублей

Бизнес Власть

Управляющие компании и магазины в Новосибирской области наказали за сугробы

Общество

В Новосибирске остановка транспорта рухнула из-за снега

Бизнес Недвижимость

Рыночная неудача: продажа ТЦ «Подсолнух» в Новосибирске снова сорвалась

Медицина Общество

В Новосибирской области более 1,5 тысячи детей привьют против менингококка

Власть Общество

Власти Новосибирска предупредили о фейковых ИИ-видео о ликвидации скота

Авто Власть

Банк России анонсировал снижение тарифов ОСАГО в Новосибирской области

Власть

Новосибирским судам пропишут правила выдачи исполнительных документов

Власть Общество

В Новосибирской области скот из-за инфекционной угрозы будет изъят у 170 семей

Бизнес

Красноярская компания заключила второй контракт с новосибирским Технопарком

Общество

На базе новосибирского колледжа создадут кластер для химической отрасли

Общество

В Новосибирскую больницу поступили 11 детей с анемией из-за скудного питания

Бизнес

В Линево запускают производство кормов для аквакультуры

Телекоммуникации

В Новосибирске зафиксировали рост использования ИИ на рабочих созвонах в 7 раз

Общество

Пункты соцпомощи при изъятии скота создали в пяти районах Новосибирской области

Власть Общество

В МВД сообщили о правонарушениях во время изъятия скота в Новосибирской области

Бизнес Общество

Фудхоллы и фудкорты помогают выживать новосибирским ресторанам

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

