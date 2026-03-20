Власти Новосибирска предупредили о фейковых ИИ-видео о ликвидации скота

В социальных сетях распространяются фейковые видео, созданные с помощью искусственного интеллекта, о ликвидации скота в Новосибирской области. Об этом заявил Сергей Нешумов, глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона.

— Хотел бы обратиться с просьбой более детально смотреть информацию, проверять. Вокруг темы достаточно большая шумиха. Множатся фейки, сделанные с помощью искусственного интеллекта видео, — сказал он.

Напомним, в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки пастереллёза и бешенства. По информации регионального Минсельхоза, в Новосибирской области пастереллез обнаружен в пяти районах, а с начала года зафиксировано более 50 случаев бешенства.

В районах, где выявлен пастереллез, проводится изъятие сельскохозяйственных животных. Управление ветеринарии региона сообщает, что пастереллез приобрел неизлечимую форму из-за изменчивости вируса. Среди причин вспышки заболевания назвали небрежное отношение к личным подсобным хозяйствам, скученное содержание коров и отказ от вакцинации.

Владельцы конфискованного скота получают компенсации за каждое животное. Им и их семьям назначены ежемесячные выплаты на девять месяцев. Ожидается также компенсация на восстановление поголовья. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отметил, что, хотя болезнь хорошо изучена, она приняла нетипичную форму и начала мутировать. Он также подчеркнул, что одной из причин распространения пастереллеза могли стать нелегальные перевозки животных без ветеринарных документов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области скот из-за инфекционной угрозы будет изъят у 170 семей.