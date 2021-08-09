Кредитный портфель малого и среднего бизнеса Сибири вырос до 517 млрд рублей

По сообщению пресс-службы Сибирского ГУ Банка России, 1 июня текущего года портфель кредитов МСП Сибирского федерального округа вырос на четверть. При этом качество кредитного портфеля улучшилось — доля просроченной задолженности снизилась за 12 месяцев с 13% до 8%. Уменьшился объем просроченной задолженности и в абсолютных цифрах — на 27%.

— Сохранить качество кредитного портфеля МСП во время пандемии среди прочих мер помогла реструктуризация кредитов. Сначала это были действовавшие по закону кредитные каникулы для МСП, затем заработала рекомендация регулятора банкам и МФО продолжать реструктурировать кредиты малому и среднему бизнесу в рамках собственных программ. Данная норма действует до 1 октября 2021 года, — пояснила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

С начала действия закона о кредитных каникулах и до 1 июня этого года банки реструктурировали МСП сибирских регионов почти 11 тыс. кредитов на сумму 78 млрд рублей.

В целом портфель кредитов МСП увеличился благодаря росту объемов кредитования. В регионах Сибири за пять месяцев 2021 году малому и среднему бизнесу банки выдали кредиты на 381 млрд рублей, это на 37% больше, чем за тот же период прошлого года.

Лидирует в Сибири по величине кредитного портфеля и объемам кредитования малый и средний бизнес Новосибирской области. На 1 июня 2021 года портфель достиг суммы в 148 млрд рублей, это на 43% больше, чем год назад на эту же дату. Доля просроченной задолженности снизилась до 6%. Год назад этот показатель был равен 9%.

Объемы кредитования МСП Новосибирской области выросли на 44% —115 млрд рублей за январь-май 2021 года.