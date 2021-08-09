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Агентство «НКР» повысило рейтинг Банку Уралсиб до уровня A-.ru со «Стабильным» прогнозом

  • 09/08/2021, 10:55
Рейтинговое агентство «НКР» повысило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до уровня A-.ru со «Стабильным» прогнозом.

уралсиб банкПовышение кредитного рейтинга банка обусловлено улучшением оценки диверсификации бизнеса, ростом запаса капитала и рентабельности.

Эксперты НКР считают, что сильные рыночные позиции банка сохранятся в среднесрочной перспективе. По их мнению, текущие показатели достаточности капитала Банка Уралсиб позволяют абсорбировать существенный стресс, при том что склонность к принятию кредитного риска остаётся умеренной. Позитивное влияние на рейтинг оказал и фактор государственной поддержки банка.

Система управления и качество менеджмента банка оцениваются агентством как адекватные масштабам и специфике его бизнеса. Уралсиб реализует комплекс задач по развитию комплаенс-процессов и IT-решений в соответствии с современными требованиями к банковской системе.

«В результате выбранной сбалансированной стратегии развития банк поступательно демонстрирует хорошие результаты, наращивает капитальную базу и укрепляет свои позиции на рынке», – отмечает Председатель Правления Банка Уралсиб Алексей Сазонов.

Ранее рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня ВВВ (RU) со «Стабильным» прогнозом.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : финансы рейтинг банки Банк Уралсиб


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