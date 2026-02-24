В Новосибирске выросло количество производителей беспилотников

За год количество малых и средних предприятий, занимающихся разработкой и производством беспилотных авиационных систем и их компонентов, выросло почти на 100. По данным Корпорации МСП, теперь в стране их почти 800.

— За последние 3 года количество производителей БАС среди компаний малого и среднего бизнеса увеличилось более чем в 2 раза, с 352 до 793 компаний. А последние два года темпы прироста МСП в этом сегменте находятся на уровне 15%, что является высоким показателем. Это логичная реакция на запрос рынка. Сегодня уже почти три четверти всех производителей беспилотников и компонентов для них в стране — это малый и средний бизнес, — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич в комментарии ТАСС.

По данным Корпорации МСП, 85% субъектов малого и среднего бизнеса в сфере производства беспилотных авиационных систем зарегистрированы как юридические лица. Это необычно для сектора МСП, где почти 70% компаний работают как индивидуальные предприниматели. Причина кроется в требованиях к организациям, занимающимся разработкой и производством БАС и их компонентов, чтобы получить специальные меры поддержки. В таких компаниях трудятся около девяти тысяч человек.

Больше всего малых и средних предприятий (МСП), производящих беспилотные авиационные системы (БАС), зарегистрировано в Москве — 202 компании. В Московской области таких предприятий 71, в Санкт-Петербурге — 65, в Самарской области — 33, в Республике Татарстан — 31, в Ростовской области — 29, в Свердловской области — 26, в Нижегородской области — 21, в Краснодарском крае — 20 и в Новосибирской области — 19.

Стоит отметить, что на июль 2025 года Новосибирск также входил в топ регионов- производителей дронов. При этом в области было зарегистрировано 17 таких компаний. Тогда сообщалось, что в Новосибирске выпускается 3% от всех БПЛА в стране.

Аналитика Корпорации МСП также выявила, что помимо компаний, специализирующихся на производстве беспилотных авиационных систем и их компонентов (их сегодня 793), значительное число малых и средних предприятий участвуют в этом процессе, не имея соответствующий основной ОКВЭД. Таких предприятий с дополнительным видом деятельности в сфере МСП насчитывается около 3,6 тысяч. Чаще всего это производители узлов для машин и оборудования, такие как навигационные системы, и приборостроительные компании, также участвующие в выпуске беспилотных систем.

Ранее редакция сообщала о том, что в России меняется парадигма использования беспилотников.