Спрос на ЗОЖ простимулировал рост фитнес-индустрии в Новосибирске

В Новосибирской области в 2025 году количество малых и средних предприятий (МСП) в сфере фитнеса выросло на 24% до 183 компаний. Доходы МСП в данной отрасли достигли 1,4 млрд рублей (в 2023 году — 927 млн рублей, в 2024 году — 1,4 млрд рублей), сообщили в Корпорации МСП в Новосибирской области.

— Сегодня мы наблюдаем не только рост популярности ЗОЖ и фитнес-клубов среди населения, но и увеличение интереса к этой индустрии со стороны предпринимателей. В первую очередь, речь идет о малом бизнесе, так как он более мобилен и способен быстро реагировать на запросы рынка, — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его словам, в целом по России число малых и средних предприятий в этой индустрии выросло на 15%, тогда как в целом по сектору МСП прирост составил около 3%. Только с начала 2025 года создано более 1 тысячи новых субъектов МСП в сфере фитнеса.

Напомним, по данным на май 2025 года, Новосибирск остается в пятерке лидеров по числу фитнес-клубов в стране, а рост стоимости абонементов в городе остался в пределах среднероссийского тренда — плюс 20% за год (до 3542 рублей). При этом фитнес-компании по итогам полугодия 2025 года снизили активность в поиске соискателей (-6%).

По данным «2ГИС», сегодня в Новосибирске работают 528 филиалов фитнес-клубов.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске растет спрос на спорттовары для домашних тренировок.