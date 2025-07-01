Крупный автопроизводитель из Китая зашел в Новосибирск с BAW 212

Китайские бренды наращивают присутствие на авторынке Новосибирска, несмотря на общий тренд по снижению спроса на новые автомобили. По данным «Автостата», в 2025 году китайские авто занимают 54,5% рынка РФ. Особую популярность они приобрели среди молодежи и семейных покупателей. Судя по комментариям в соцсетях, многие новосибирцы считают машины из КНР лучшей альтернативой ушедшим западным брендам.

Неудивительно, что количество площадок, которые продают технику производства КНР, в городе растет. В частности, 25 июня в Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого открылся салон Alidao, где представлен большой ассортимент автомобилей из Поднебесной. Центральное место в экспозиции занимает BAW 212 — это современная интерпретация легендарного российского внедорожника, продолжающая традиции культовых моделей ГАЗ-69 и УАЗ-469. Кроме того, в шоуруме представлены популярные у новосибирцев модели Forthing M4 и Forthing T5 EVO.

Как рассказал У Хай, один из членов совета директоров компании Alidao, автомобиль не боится бездорожья, холода и тяжелых условий эксплуатации. Модель простая и ремонтопригодная, на нее предоставляется заводская гарантия. BAW 212 T01 подходит для рабочих задач и активного отдыха. В сравнении с аналогами от других брендов стоимость BAW 212 в России считается одной из самых привлекательных. В обновленной версии 2024 года есть удобные кресла, шумоизоляция, новые материалы отделки.

— Машина проходит много проверок перед тем, как ее отдадут покупателям. Цена — около 4 миллионов рублей. До недавнего времени в России этот автомобиль можно было купить только в Москве, — подчеркнул У Хай.

Ван Цзинбин, генеральный директор Alidao, отметил, что каждый автомобиль, представленный в салоне компании, в том числе в Новосибирске, проходит тщательную предпродажную подготовку и проверку. Кроме того, параллельно с расширением инфраструктуры для продаж автомобилей Alidao занимается созданием сети сервисных центров для их обслуживания.

— Обслуживание машины — это очень важное условие для потенциальных покупателей. Поэтому мы планируем открыть в регионе свои сервисные центры, уже купили для них различные запчасти. В перспективе мы намерены увеличивать ассортимент и объем закупок. Также в наших планах — развивать дистрибьюторскую сеть в регионах Сибири: открыть в каждом областном центре Сибирского федерального округа по одному автосалону, — подчеркнул Ван Цзинбин.

Он не исключил, что в Новосибирске могут появиться новые салоны Alidao, когда компания сможет найти хорошего и надежного дилера-партнера.

Партнером Alidao в Кемерове стала компания ООО «АЙ-БИ-ЭМ», которая будет официальным дилером BAW 212 в Кемеровской области и займется продажей и сервисным обслуживанием этих автомобилей совместно с китайскими коллегами.

— Мы довольно долго вели переговоры. Наконец, сегодня подписали соглашение о сотрудничестве. Оно позволяет нам быть официальным дилером компании Alidao в Кемеровской области по продаже BAW 212. Об объеме поставок пока говорить рано. Однако отмечу, что данный автомобиль сочетает в себе показатели популярного в России UAZ Patriot, и при этом у него то качество, которого до сих пор ждут от российского авто, — отметил директор ООО «АЙ-БИ-ЭМ» Денис Пронин в разговоре с корреспондентом Infopro54.

Посетители салона, присутствовавшие на открытии, поделились с журналистом своими впечатлениями от нового китайского автомобиля, ранее не представленного на рынке региона.

— Мне нравится. Машина с точки зрения безопасности сделана на «отлично». Не исключаю, что здесь есть подводные камни, как и в любом агрегате, но пока мне все нравится, — отметил Сергей после тест-драйва автомобиля.

Как рассказала Анна Винникова, заместитель министра экономического развития Новосибирской области, китайский производитель BAW еще при знакомстве заявил о планах поставлять свои автомобили в регион.

— Уверена, что данный автомобиль будет востребован у новосибирцев. Сейчас мы прорабатываем вопрос о создании совместного сборочного производства таких машин. Но пока еще рано говорить о каких-то сроках. Все будет ясно не ранее 2030 года. Открытие завода — непростая задача. Производитель будет смотреть на продажи и принимать решение по результатам оценки спроса, — отметила Анна Винникова. Alidao Co., Ltd. занимается торговлей автомобилями и специализируется на поставках транспортных средств из Китая. Организация разрабатывает и владеет онлайн-платформой для заказа автомобилей из Китая, предоставляющей доступ к обширной базе машин. Компания Alidao является партнером China National Heavy Duty Truck, Shaanxi Automobile, Dongfeng, Yutong, Zhongtong, Changan, Liuzhou Automobile, Chery, Shantui и других производителей.

BAW — китайская автомобилестроительная компания. Штаб-квартира расположена в Циндао, провинция Шаньдун. Основана в 1953 году. Производит легковые автомобили, внедорожники (в том числе военные), легкие автобусы, легкие грузовики. Производственная мощность — 100 тысяч автомобилей в год. Сборочные производства открыты также в Южной Америке. Кроме того, проходила информация о планах по созданию сборочного производства некоторых моделей компании в России.