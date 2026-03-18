В Новосибирске призывают не допустить «некрошоу» на выставке ритуальной сферы

В Новосибирске в публичном пространстве начали критиковать готовящуюся выставку «Сибирь – Ритуал 2026». Андрей Свиридов, член Попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела в городе Новосибирске, написал обращение к широкому кругу лиц под заголовком «Новосибирску не нужно очередное «некрошоу»». Документ есть в распоряжении редакции.

Андрей Свиридов в своем письме напоминает истории выставок, которые в разных городах проводила компания «Некрополь», и об общественном резонансе, который они вызывают.

— В Москве на международной выставке ритуальных услуг «Некрополь-2022» прошли состязания по подготовке усопших к погребению. Девять команд от разных похоронных агентств наперегонки одевали и гримировали манекены… Скоростную копку могил раскритиковал в своей программе «Бесогон TV» Никита Михалков. Ведущему не понравилась форум-выставка «Некрополя» в Москве. Конкурсы, по мнению кинорежиссера, были неподходящие и аморальные. После в его памяти всплыл и конкурс в Новосибирске на скорость рытья могил. В общем, «Некрополь» формирует сомнительную известность Новосибирска в стране. Безусловно, специализированные выставки проводят в каждой профессиональной сфере. Однако, как правило, они максимально закрыты для посторонних глаз. А выставки «Некрополя» славятся эпатажем, с которым может сравниться разве только рекламный рынок, работающий на грани дозволенного. В этом смысле организаторы проявляют ненужную креативность ради рекламного хайпа. Нужна ли такая слава Новосибирску? Думается, нет. Скромнее надо быть. Если на апрельской выставке «Некрополя» случится что-нибудь из его эпатажного прошлого, столица Сибири вновь зазвучит в центральных СМИ как город аморальных событий, — пишет Андрей Свиридов.

Редакция Infopro54 обратилась за комментарием к директору ООО «Некрополь-Экспо» Борису Якушину. Он объяснил, что такая критика не является чем-то неожиданным.

— Эта выставка социально важна, она затрагивает важные вопросы. Ее задача — объединять и помогать в решении задач ритуальной и мемориальной сферы. На выставку приезжают специалисты из других регионов. Я уже проводил выставку в Москве при поддержке Госдумы. Эти всплески [критики и возмущений] уже были. Инициируют их все те же самые лица. Стоит задаться вопросом: а кто эти люди и какая у них цель на самом деле? Я думаю, даже нет смысла обращать внимание на такого рода заявления, потому что это просто поднимание какой-то ненужной волны, — говорит Борис Якушин.

Согласно опубликованной программе форума-выставки, представители ритуальной сферы будут обсуждать экономические, юридические и психологические аспекты своей деятельности. Данных о количестве экспонентов и географии участников в открытом доступе пока нет.

