Новосибирский эксперт оценил похоронную отрасль региона

Рынок ритуальных услуг в Новосибирске нуждается в серьёзной реорганизации, считает эксперт Юрий Тригубович. Он выступил за возвращение лицензирования или создание системы саморегулируемых организаций в отрасли.

Основная проблема — множество мелких предпринимателей без собственной базы, которые арендуют транспорт и оборудование. Это приводит к снижению качества услуг и многочисленным скандалам.

Как пояснил эксперт изданию Оm1 Новосибирск, «чёрные» ритуальные агенты стали настоящим бичом отрасли. Они получают персональные данные умерших из экстренных служб и навязывают услуги родственникам. Стоимость таких «контактов» включается в итоговую цену услуг, заставляя семьи переплачивать.

Для решения проблем эксперт также предлагает:

обязать фирмы иметь собственный транспорт;

ввести обязательное профильное образование для сотрудников;

стандартизировать требования к материальным и кадровым ресурсам.

Защититься от недобросовестных агентов родственникам умерших граждан помогут следующие меры:

не спешить с оплатой;

требовать договор и смету;

не пускать в дом посторонних без приглашения;

при сомнениях обращаться в полицию и к юристам.

Позитивным изменением Юрий Тригубович назвал появление в Новосибирске ритуальных комиссаров. Они бесплатно консультируют родственников и противодействуют нелегальным схемам, ведя видеофиксацию.

Ранее редакция сообщала о том, что директор Новосибирского крематория назвал причины роста цен.