Новосибирский эксперт оценил похоронную отрасль региона

Рынок ритуальных услуг в Новосибирске нуждается в серьёзной реорганизации, считает эксперт Юрий Тригубович. Он выступил за возвращение лицензирования или создание системы саморегулируемых организаций в отрасли.
Основная проблема — множество мелких предпринимателей без собственной базы, которые арендуют транспорт и оборудование. Это приводит к снижению качества услуг и многочисленным скандалам.
Как пояснил эксперт изданию Оm1 Новосибирск, «чёрные» ритуальные агенты стали настоящим бичом отрасли. Они получают персональные данные умерших из экстренных служб и навязывают услуги родственникам. Стоимость таких «контактов» включается в итоговую цену услуг, заставляя семьи переплачивать.
Для решения проблем эксперт также предлагает:
- обязать фирмы иметь собственный транспорт;
- ввести обязательное профильное образование для сотрудников;
- стандартизировать требования к материальным и кадровым ресурсам.
Защититься от недобросовестных агентов родственникам умерших граждан помогут следующие меры:
- не спешить с оплатой;
- требовать договор и смету;
- не пускать в дом посторонних без приглашения;
- при сомнениях обращаться в полицию и к юристам.
Позитивным изменением Юрий Тригубович назвал появление в Новосибирске ритуальных комиссаров. Они бесплатно консультируют родственников и противодействуют нелегальным схемам, ведя видеофиксацию.
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