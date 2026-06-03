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Новосибирский эксперт оценил похоронную отрасль региона

Автор: Артем Рязанов

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Он продвигает возвращение лицензирования или создание системы саморегулируемых организаций

Рынок ритуальных услуг в Новосибирске нуждается в серьёзной реорганизации, считает эксперт Юрий Тригубович. Он выступил за возвращение лицензирования или создание системы саморегулируемых организаций в отрасли.

Основная проблема — множество мелких предпринимателей без собственной базы, которые арендуют транспорт и оборудование. Это приводит к снижению качества услуг и многочисленным скандалам.

Как пояснил эксперт изданию Оm1 Новосибирск, «чёрные» ритуальные агенты стали настоящим бичом отрасли. Они получают персональные данные умерших из экстренных служб и навязывают услуги родственникам. Стоимость таких «контактов» включается в итоговую цену услуг, заставляя семьи переплачивать.

Для решения проблем эксперт также предлагает:

  • обязать фирмы иметь собственный транспорт;
  • ввести обязательное профильное образование для сотрудников;
  • стандартизировать требования к материальным и кадровым ресурсам.

Защититься от недобросовестных агентов родственникам умерших граждан помогут следующие меры:

  • не спешить с оплатой;
  • требовать договор и смету;
  • не пускать в дом посторонних без приглашения;
  • при сомнениях обращаться в полицию и к юристам.

Позитивным изменением Юрий Тригубович назвал появление в Новосибирске ритуальных комиссаров. Они бесплатно консультируют родственников и противодействуют нелегальным схемам, ведя видеофиксацию.

Ранее редакция сообщала о том, что директор Новосибирского крематория назвал причины роста цен.

Источник фото: Infopro54, автор Оксана Мочалова

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Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : похоронное дело

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Куда обратиться, если умер человек?

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