ЛДС обещают ввести в эксплуатацию в августе 2022 года

На площадке строительства ледовой арены, где в 2023 году пройдут соревнования Молодежного чемпионата мира по хоккею, снова прошло выездное совещание. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что темпы работ стали намного выше, чем месяцем ранее.

— Сегодня идет завершающий этап работ по заливке бетона, собраны две конструкции пролетных строений со сквозными фермами, установлены на место. Весь остальной необходимый металл и металлоконструкции для монтажа кровли находятся либо на площадке, либо на складе. Также видны продвижения по всем остальным видам работ, начиная от монтажа вентиляции, заканчивая монтажом электропроводки и фасада. В феврале я ставил задачу максимально запараллелить все виды работ.

Графиком строительства, принятым в марте, предусмотрено выйти на отделочные работы не позднее 1 октября 2021 года. Завершение работ и ввод здания в эксплуатацию намечены в августе 2022 года.

Правительство Новосибирской области подготовило расчеты для получения дополнительного федерального финансирования по объекту.

— Эти деньги мы получим в третьем квартале 2021 года. Эта дополнительная федеральная помощь позволит освободить средства в бюджете области на другие объекты, где мы не привлекаем федеральные средства. Как раз в тот период будут основные расчеты за оборудование станции метро «Спортивная». В первую очередь это эскалаторы, — прокомментировал Травников.

Сегодня строительство ледовой арены ежедневно ведут более 500 рабочих, к лету в планах — двукратно увеличить их количество.

Напомним, в феврале аудиторы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области на комитете по строительству регионального парламента озвучили итоги проверки строительства ЛДС, которая проходила в конце 2020 года. На тот момент на арене было выполнены только 25% запланированных работ. Наиболее низкий процент выполнения был выявлен при строительстве станции метро «Спортивная». После этого губернатор взял ситуацию под личный контроль, а выездные совещания министерств на объекте стали проходить еженедельно.