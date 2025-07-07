В школах Новосибирска предлагают ограничить продажу вредной еды

Депутаты Госдумы предложили запретить продажу вредных для детей продуктов в школьных буфетах и автоматах. Об этом говорится в проекте постановления комитета Госдумы по охране здоровья, подготовленном по итогам обсуждения темы охраны здоровья школьников. Документ опубликован в думской базе данных.

— Министерству просвещения Российской Федерации: установить возможность запрета продажи вредных продуктов (газированной воды, чипсов, сладостей с трансжирами) в буфетах и автоматах на территориях образовательных организаций, — сказано в документе.

Депутаты также предлагают ведомству рассмотреть увеличение доли свежих овощей, фруктов, цельных злаков и качественного белка в школьном питании.

— Мы, конечно же, выступаем за то, чтобы в школах была максимально полезная еда. Она должна быть богата клетчаткой и долгими углеводами с сниженным сахаром. Желательно еще, чтобы не было сахарозаменителя. Есть четкие предписания для детей дошкольного и школьного возраста, они разумные, — прокомментировала Infopro54 инициативу депутатов Ирина Хомичева, директор «Диа-Веста».

Впрочем, в родительских чатах отмечают, что запрещать продажу нужно не только в школе, но и в прилегающих к образовательным учреждениях точках продажи такой продукции.

— Сегодня для школьников, даже младших классов, нет никаких проблем, чтобы выйти на большой перемене в магазин и купить все, что им нужно. Запрет на продажу чипсов, сладостей и напитков в буфете и в автоматах ничего не решит. У нас в школе их убрали уже несколько лет назад, но дети тем не менее все равно питаются вредными продуктами, — говорит мама двух школьников Яна.

Еще одна мама, рассказывает, что неоднократно обращались в администрацию школы и жаловались на то, что в расположенном рядом киоске с фастфудом продается некачественная еда.

— Дети рассказывали, что покупали пиццу, бургеры с плесенью, которую обнаружили уже потом, когда подходили к школе. Это просто везение, что никто еще не отравился. Мы ведем разговор с сыном, объясняем, чем это опасно, даем с собой в школу перекусы, но он подросток и ест очень много, а еда в столовой невкусная и дорогая, поэтому подножного корма из вредной еды избежать нереально, — рассказала собеседница Infopro54.

Стоит отметить, что в Новосибирске с большим скрипом проходило обсуждение «Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания». Постановлением были определены такие границы продажи алкоголя: 50 метров от предприятий торговли и 25 метров от предприятий общественного питания по кратчайшему расстоянию от входа (либо от каждого входа, если их больше одного) для посетителей в образовательную организацию или ее территорию. Но это постановление корректировала прокуратура.

Запрет на продажу «вредных продуктов» может стать еще более болезненным для бизнеса.

Ранее редакция сообщала о том, что новый корпус школы на Выборной в Новосибирске построят за три года. Он рассчитан на 825 учеников.