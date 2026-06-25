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Власть Общество

Новосибирцам предоставят каникулы по ипотеке при рождении второго ребенка

Автор: Юлия Данилова

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При этом переплата по кредиту может увеличиться

Госдума приняла закон, позволяющий новосибирцам, имеющим ипотеку, претендовать на каникулы при рождении\усыновлении второго и последующих детей. Максимальная продолжительность каникул при этом составит до полутора лет.

— В этом время не начисляется неустойка (штрафы, пени), кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю. При этом с 7-го по 18-й месяц размер переплаты по кредитному договору может увеличиться, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Банка России.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Он будет действовать для ипотечных договоров, которые были заключены до этой даты.

Судя по сообщениям федеральных СМИ, власти готовят еще ряд изменений по семейной ипотеке. Официальной информации об этом пока нет.

  • Пока отмечается, что государство планирует субсидировать её не более 15 лет с даты оформления кредита. Затем ставка вернётся к рыночному уровню.
  • Ставку по ипотеке планируют привязать к количеству детей. Для заемщиков в регионах с одним ребенком предполагается, что она составит 10%, с двумя — 8%, с тремя — 6%, с четырьмя — 4%, если в семье пятеро и более детей — 2%.
  • Текущие условия (6% для семей с ребёнком до шести лет включительно) планируют сохранить для тех, кто сможет внести первоначальный взнос в размере 50% от стоимости жилья.
  • К количеству детей также предлагают привязать максимальную сумму кредита. В регионах при одном ребенке планируют выдавать до 6 млн, при двух — 2 млн, при трех и более — 10 млн рублей.
  • Минимальный первоначальный взнос по новым условиям составит, как и ранее, 20% от стоимости жилья.

Ранее федеральные власти сообщали, что новые условия по семейной ипотеке вступят в силу с 1 июля 2026 года.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), за 5 месяцев 2026 года новосибирцы взяли в банках 8,92 тысячи ипотечных кредитов на 35,47 млрд рублей. Средний срок кредитования — 259 месяцев. Средний чек составлял 3,98 млн рублей. В мае количество выданных займов сократилось на 9%, по сравнению с апрелем.

По информации КА «Долговой консультант», в Новосибирской области просрочка по ипотеке на вторичку на начало мая составляла 4,5 млрд рублей. По сравнению с началом 2026 года просрочка выросла на 13%. Годовая динамика (с 1 мая 2025 года) составила 114% (1,8 млрд). Общий ипотечный портфель на вторичном рынке региона по итогам четырех месяцев 2026 года составил 411 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область нарастила просрочку по ипотеке на стройку. Объем долга достиг 526 млн рублей за первый квартал 2026 года. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Власть Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : семейная ипотека Просрочка по ипотеке льготная ипотека ипотечные каникулы

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