Новосибирская область сдаёт позиции в льготной ипотеке

Новосибирская область по итогам апреля 2026 года заняла 13-е место в России по количеству выданных льготных ипотечных кредитов. К таким выводам пришли аналитики Объединённого Кредитного Бюро (ОКБ).

Жители региона оформили 703 таких кредита на общую сумму 3,90 млрд рублей. Средний чек составил 5,55 млн рублей при среднем сроке 333 месяца (27 лет и 9 месяцев). По сравнению с мартом количество выдач сократилось на 5%, объём также снизился на 5%. Доля льготной ипотеки от всех жилищных кредитов в регионе составляет 35% по количеству и 51% по объёму. Полная стоимость кредита по льготным программам в целом по стране в апреле опустилась до 15,18% против 15,39% в марте.

В соседних регионах активность распределилась неравномерно. Красноярский край обогнал Новосибирск: там в апреле выдали 781 льготный кредит на 4,10 млрд рублей. Рост к марту составил 7% по количеству и 10% по объёму. Средний чек в Красноярске ниже новосибирского — 5,25 млн рублей, а срок короче (307 месяцев). Томская область, напротив, заметно уступает по абсолютным цифрам: 229 кредитов на 1,25 млрд рублей. Но при этом регион показал хорошую динамику — плюс 11% к марту по количеству и плюс 13% по объёму. Средний чек в Томске — 5,45 млн рублей, почти как в Новосибирске, а доля льготной ипотеки (35% по количеству) совпадает с новосибирским уровнем.

При этом несколько регионов Сибири теряют интерес к льготной ипотеке. Например, в Алтайском крае выдано 320 кредитов на 1,67 млрд рублей при снижении на 9% и 7% соответственно, средний чек там составил 5,23 млн рублей. Омская область получила 295 кредитов на 1,70 млрд рублей, снижение составило 4% по количеству. Кемеровская область — 309 кредитов, падение на 12%.

Взрывной рост по количеству льготной ипотеки показали регионы, где действует дальневосточная ипотека. В апреле в Бурятии количество льготных кредитов выросло на 51%, в Якутии — на 40%. При этом доля льготной ипотеки в этих регионах достигает 71–75% от всех жилищных кредитов, а в Забайкалье — 65%. В расчёте на 1000 жителей с начала года лидируют Якутия (2,4 кредита), Бурятия (2,3), Архангельская область (2,2) и Амурская область (2,2). Для сравнения, в Новосибирской области этот показатель составляет 1,1 кредита на 1000 жителей.

— Итоги апреля в сегменте ипотеки с господдержкой оказались вполне предсказуемыми. После изменения условий по семейной ипотеке спрос был искусственно смещён на декабрь 2025 г. — январь 2026 г., что привело к ожидаемому спаду в феврале. Результаты марта и апреля формируют новую точку отсчёта для рынка. В дальнейшем, при сохранении условий господдержки и по мере снижения ключевой ставки, можно ожидать последовательного, но достаточно осторожного роста спроса, — отметил директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике Объединённого Кредитного Бюро Николай Филиппов.

