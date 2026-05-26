Новосибирская область сдаёт позиции в льготной ипотеке

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Объём выданных средств на покупку квартир за месяц сократился на 5%

Новосибирская область по итогам апреля 2026 года заняла 13-е место в России по количеству выданных льготных ипотечных кредитов. К таким выводам пришли аналитики Объединённого Кредитного Бюро (ОКБ).

Жители региона оформили 703 таких кредита на общую сумму 3,90 млрд рублей. Средний чек составил 5,55 млн рублей при среднем сроке 333 месяца (27 лет и 9 месяцев). По сравнению с мартом количество выдач сократилось на 5%, объём также снизился на 5%. Доля льготной ипотеки от всех жилищных кредитов в регионе составляет 35% по количеству и 51% по объёму. Полная стоимость кредита по льготным программам в целом по стране в апреле опустилась до 15,18% против 15,39% в марте.

В соседних регионах активность распределилась неравномерно. Красноярский край обогнал Новосибирск: там в апреле выдали 781 льготный кредит на 4,10 млрд рублей. Рост к марту составил 7% по количеству и 10% по объёму. Средний чек в Красноярске ниже новосибирского — 5,25 млн рублей, а срок короче (307 месяцев). Томская область, напротив, заметно уступает по абсолютным цифрам: 229 кредитов на 1,25 млрд рублей. Но при этом регион показал хорошую динамику — плюс 11% к марту по количеству и плюс 13% по объёму. Средний чек в Томске — 5,45 млн рублей, почти как в Новосибирске, а доля льготной ипотеки (35% по количеству) совпадает с новосибирским уровнем.

При этом несколько регионов Сибири теряют интерес к льготной ипотеке. Например, в Алтайском крае выдано 320 кредитов на 1,67 млрд рублей при снижении на 9% и 7% соответственно, средний чек там составил 5,23 млн рублей. Омская область получила 295 кредитов на 1,70 млрд рублей, снижение составило 4% по количеству. Кемеровская область — 309 кредитов, падение на 12%.

Взрывной рост по количеству льготной ипотеки показали регионы, где действует дальневосточная ипотека. В апреле в Бурятии количество льготных кредитов выросло на 51%, в Якутии — на 40%. При этом доля льготной ипотеки в этих регионах достигает 71–75% от всех жилищных кредитов, а в Забайкалье — 65%. В расчёте на 1000 жителей с начала года лидируют Якутия (2,4 кредита), Бурятия (2,3), Архангельская область (2,2) и Амурская область (2,2). Для сравнения, в Новосибирской области этот показатель составляет 1,1 кредита на 1000 жителей.

— Итоги апреля в сегменте ипотеки с господдержкой оказались вполне предсказуемыми. После изменения условий по семейной ипотеке спрос был искусственно смещён на декабрь 2025 г. — январь 2026 г., что привело к ожидаемому спаду в феврале. Результаты марта и апреля формируют новую точку отсчёта для рынка. В дальнейшем, при сохранении условий господдержки и по мере снижения ключевой ставки, можно ожидать последовательного, но достаточно осторожного роста спроса, — отметил директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике Объединённого Кредитного Бюро Николай Филиппов.

Ранее редакция сообщала, что почти половина новосибирцев-ипотечников планируют закрыть кредит досрочно.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Новосибирский ученый написал для детей книгу про академика Вавилова

Автор: Мария Гарифуллина

Научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН, кандидат биологических наук Антон Цыбко выпустил научно-популярную книгу об известном советском генетике — «Мир ботаника Вавилова. Человек, который мечтал накормить весь мир» (6+).

Книга посвящена жизни и научному наследию одного из основателей современной генетики и селекции. Серия, в которой вышло издание, посвящена тому, как работает изобретательская и научная мысль. Каждая книга рассказывает о человеке, который создавал новое — от Кулибина до Мечникова.

Подойдет не всем: новосибирцам рекомендовали не отправлять детей в спортивный лагерь принудительно

Автор: Юлия Данилова

Летние каникулы — тот период, когда родители ищут разумный баланс между безопасностью, пользой и развитием ребенка. Отличным вариантом, чтобы в летние солнечные деньки дети мало времени провели в цифровом пространстве, укрепили иммунитет после напряженного учебного года и совершенствовали полезные жизненные навыки, может стать спортивная смена.

— В современном мире существует огромное количество вариантов интересного, познавательного и веселого детского отдыха. Это и творческие медиа-лагеря, и гейм-площадки, и мастер-классы в дизайн-лабораториях, и лингвистические лагеря. Однако одним из самых популярных видов остаются спортивные смены в лагерях — тематические заезды, полностью посвященные физической активности, тренировкам и командным соревнованиям, — отмечает старший преподаватель факультета физической культуры НГПУ Елена Дистенфельд

Энергетики из Новосибирска встроили ИИ в тройную защиту датчиков на ТЭЦ

Инженеры Сибирской генерирующей компании (СГК) придумали необычный способ защитить турбины, генераторы и трубопроводы от кибератак. Как сообщили в СГК-Новосибирск, система следит за достоверностью данных с датчиков, а не просто отражает внешние угрозы. (ссылка на СГК-Новосибирск обязательная по контракту)

Разработка называется «Интеллектуальная платформа диагностики и защиты на основе гибридного ИИ». Она уже принесла команде «Энергия Сибири», в которую вошли сотрудники СГК из Новосибирска и Алтая, серебро на международном инженерном чемпионате CASE-IN в лиге «Энергия». Соревнования собрали лучших специалистов топливно-энергетического комплекса, и новосибирцы оказались в числе сильнейших из шести финалистов.

Торги по КРТ в Ленинском районе Новосибирска провалились второй раз

Автор: Оксана Мочалова

Аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) на Юго-Западном жилмассиве вновь признан несостоявшимся. Заявки на участие в торгах не подал ни один инвестор.

Согласно протоколу заседания комиссии АО «АРЖС НСО», опубликованному 25 мая, на участие в аукционе не поступило ни одной заявки. «Торги признать несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах», — говорится в документе.

Режим повышенной готовности ввели в двух районах Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

В двух районах Новосибирска — Калининском и Заельцовском — объявлен режим повышенной готовности. Соответствующие документы появились на портале городской мэрии.

В Калининском районе причиной стала вода, скопившаяся на перекрёстке улиц Писемского и Кайтымовской. Там талые воды затопили проезжую часть. Мэр Максим Кудрявцев дал поручение предупредить водителей об аварийно опасном участке дороги.

Для выпускников новосибирских школ 26 мая прозвенели последние звонки

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области 26 мая 2026 года прошли торжественные линейки, посвящённые последнему звонку для выпускников 11-х классов. Праздничные мероприятия состоялись во всех школах региона.

По официальным данным, в Новосибирске в 2026 году 11-й класс оканчивают 11 тысяч новосибирских школьников. Традиционно на торжественных линейках к выпускникам обратились руководство школ, педагогический состав, а также приглашённые гости — представители власти, правоохранительных органов, руководители компаний-шефов. Во многих учебных заведениях на последнем звонке был зачитан приказ директора о допуске одиннадцатиклассников к государственной итоговой аттестации. Эта процедура носит формальный характер: все оценки к этому моменту уже выставлены, и школьники вместе с родителями знают, допущен ли выпускник к экзаменам.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

