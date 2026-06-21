Семейная ипотека станет дороже для новосибирцев

С 1 июля 2026 года условия выдачи семейной ипотеки изменятся. Об этом сообщил в ходе форума «Движение» замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Конкретные параметры обновлённой программы пока не раскрываются, но как сообщает «Ъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения, речь идет не просто о повышении ставок, а о введении дифференцированных условий в зависимости от количества детей в семье и региона проживания.

Для семей с одним ребенком в Москве и Санкт-Петербурге лимит кредита сохранят на уровне 12 млн рублей, но ставка вырастет до 12% годовых. В остальных регионах, включая Новосибирскую область, лимит для таких семей останется прежним — 6 млн рублей, а ставка поднимется до 10% годовых.

Более выгодные условия предусмотрены для многодетных семей. При наличии двух и более детей в столичных регионах лимит увеличат до 15 млн рублей при ставке 10%, в других регионах — до 8 млн рублей при ставке 8%. Льготная ставка 6% годовых сохранится только для семей с тремя детьми в регионах (или четырьмя — в Москве и Петербурге), а также при внесении первоначального взноса свыше 50%.

Также обсуждается возможность исключить из программы семьи с двумя и более детьми в 35 регионах с низкими объемами строительства, где старшему ребенку больше шести лет. Кроме того, могут быть отменены все смешанные программы — комбоипотека и кредиты со сверхлимитом.

Рынок уже начал реагировать на предыдущие ограничения. В феврале 2026 года, после вступления в силу правила «одна семья — одна ипотека», продажи новостроек в Новосибирской области рухнули на треть по сравнению с январем. Среднемесячные продажи за 2021–2025 годы составляли 1 546 квартир по договорам долевого участия, и без дополнительных стимулов рынок ждет дальнейшее снижение, предупреждает независимый аналитик Сергей Николаев.

В апреле 2026 года Новосибирская область заняла лишь 13-е место в России по количеству выданных льготных ипотечных кредитов. Жители региона оформили 703 таких кредита на общую сумму 3,9 млрд рублей, что на 5% меньше, чем в марте.

Соседние регионы показывают более высокую динамику. Красноярский край в апреле выдал 781 льготный кредит, а Томская область — 229, но с ростом на 11% по количеству. При этом в расчете на 1000 жителей Новосибирская область значительно уступает лидерам — Якутии, Бурятии и Архангельской области.

Однако, несмотря на спад, семейная ипотека по-прежнему остается главным драйвером продаж в новостройках региона.

Ранее редакция сообщала, что просрочка по ипотеке на вторичке в Новосибирске выросла более чем в два раза.