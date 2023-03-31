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Льготы по упрощенной системе налогообложения предложили предоставлять точечно, а не «размазывать по всему рынку»

  • 31/03/2023, 09:42
Автор:
Упрошенная система налогообложения
Правительство области и «ОПОРА РОССИИ» подумают, как сделать этот вид господдержки более эффективным с точки зрения расходования бюджетных средств и их возврата.

На встрече с губернатором Новосибирской области представители реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» вновь подняли вопрос о снижении ставок для предпринимателей, которые работают по упрощенному налогообложению (УСН). Председатель реготделения Игорь Салов отметил, что производственные компании занимают в общем количестве предприятий МСП в регионе около 15%. К ключевым проблемам бизнес относит высокую закредитованность, недостаток оборотных средств. При этом 80% говорят о том, что необходимо снижение налоговой нагрузки, и только 54% нужен льготный заем под низкий процент.

— Мы в очередной раз предлагаем снизить ставки по УСН по ОКВЭД 1033, то есть для всех видов обрабатывающей промышленности. По системе «доходы-расходы» — до 5%, по системе «доходы» — до 1%, — пояснил Салов.

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Координатор региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» по Сибирскому федеральному округу Сергей Соколов добавил, что, готовясь к встрече? проанализировал итоги снижения ставок по УСН в других регионах Сибири.

— В Омске в 2021 году предоставили льготу по УСН на 44 вида экономической деятельности, с подвидами — на 75. В 2021 году рост поступлений по УСН составил 3,5 млрд рублей. То есть опасения местных органов власти о потере доходов из-за снижения налогов не оправдались, — подчеркнул он. — Сейчас в регионе обсуждается вопрос о расширении льготируемых видов экономической деятельности.

Соколов также напомнил, что большие опасения были при введении института самозанятых, но сейчас он заработал, и этот статус только в Новосибирской области уже получили более 140 тысяч предпринимателей.

Губернатор предложил «ОПОРЕ РОССИИ» обсудить вопрос с УСН по существу. Он признал, что вопрос о снижении ставки по налогу выносился предпринимательским сообществом в правительство неоднократно. В том числе озвучивались предупреждения о том, что бизнес будет уходить в регионы с более благоприятным налоговым климатом.

— Мы в течение нескольких лет мониторили ситуацию, в том числе по другим регионам, и не увидели прямой зависимости ставки УСН на отток/приток предпринимателей, а также что льготы оказали серьезный эффект на прирост налоговых поступлений. При этом при сохранении ставки УСН за последние 5 лет ни в одном периоде в Новосибирской области мы не зафиксировали сокращение количества юрлиц и ИП, — обратил внимание губернатор. — Прямого эффекта от этой меры поддержки я не вижу. Идти на этот эксперимент ради благотворительности? Я не против поддержки бизнеса, готов субсидировать выпадающие доходы, предоставлять прямые субсидии, увеличивать капитализацию фондов поддержки промышленности и микрофинансирования, если есть понимание возврата вложенных средств в бюджет. Может, вы подумаете об адресной поддержке предприятия в части снижения налогов по УСН? Может, не стоит ее размазывать тонким слоем по всем? Сумма по этому налогу немаленькая — от 500 до 900 млн рублей в год.

Игорь Салов предложил в качестве эксперимента на год снизить ставку с 15 до 7% по системе «доходы-расходы» и до 3% по системе «доходы», а потом оценить результат и принять решение.

— Вы же уже снизили ставки для ИТ-отрасли, значит, такие решения вполне реальны, — прокомментировал он.

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Министр финансов Виталий Голубенко обратил внимание предпринимателей, что по расчетам, проведенным ведомством, с учетом отсрочек по налогам во время ковида налоговая нагрузка по УСН с базы «доходы-расходы» по факту составила 4,1%, а с базы «расходы» — 1%.

— На мой взгляд, при таком раскладе говорить, что налоговая нагрузка на предпринимателей избыточна — сложно. По совокупности налогов они сегодня занимают в выручке около 20%, причем большая часть приходится на зарплатные налоги. Так что если у предприятия снижается выручка на единицу персонала, то создается ощущение, что налоги давят, — полагает министр. — Судя по комментариям, которые мы слышим, взаимодействуя с бизнесом, для предпринимателей сейчас более актуально понимать не сколько он заплатит налогов, а где он может заработать, чтобы отбить эти затраты. Кстати, именно поэтому в регионе оказались мало востребованы беспроцентные кредиты. Из 144 тысяч предпринимателей за ними обратились только около 4 тысяч: эти деньги нужно было возвращать, а значит, заработать.

Голубенко констатировал, что в прошлом году многие предприниматели были в серьезном нервном напряжении, так как не понимали, в какую сторону двигаться. В 2023 году уже есть понимание, что роль государства в экономике будет расти, как и доля госзаказа.

— Такие темы, как фармацевтика, туризм, и т.д., они счетны, то есть под них совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» мы можем формировать региональные меры господдержки и выделять на это ресурсы, понимая, что от них будет револьверная отдача. Это не станет популистской мерой поддержки, и ее можно будет аргументированно обосновать на федеральном уровне: что регион не просто раздает деньги, а упаковывает их в проект с понятными перспективами отдачи. Возможно, стоит сосредоточиться на проработке предложения в этом ключе, — обратился он к предпринимателям.

Представители реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» отметили, что изучат предложение губернатора и министра финансов.

 

Ранее редакция приводила мнение экспертов на тему: государство и бизнес — кто кому должен? 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Упрошенная система налогообложения поддержка бизнеса льготы для бизнеса


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