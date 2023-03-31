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Лунный календарь цветовода на апрель 2023

  • 31/03/2023, 10:06
Автор:
лунный календарь цветовода
Советы по уходу за комнатными растениями.

Апрель – время, когда комнатные цветы начинают бурно развиваться. Поэтому подкормки, пересадки, деление и размножение буду как нельзя кстати.

Общие рекомендации по уходу за домашними растениями по Лунному календарю

  • Во время полнолуния и новолуния (который длится три дня), все растения становятся уязвимыми, и их лучше не беспокоить.
  • Неблагоприятные периоды для того, чтобы ухаживать за цветами, бывают, когда Луна находится в знаках Водолей, Лев и Овен.
  • Самые подходящие знаки для пересадки растений — Весы, Рыбы, Дева, Рак, Козерог.
  • Укоренять черенки старайтесь в период, когда Луна в знаках: Весы, Рыбы, Дева и Стрелец.

Календарь лунных фаз в апреле 2023 года

  • Луна растет с 1 по 5 апреля
  • Полнолуние 6 апреля
  • Луна убывает с 7 по 19 апреля
  • Новолуние 20 апреля
  • Луна растет с 21 по 30 апреля
лунный календарь цветовода

обработка комнатных растений от вредителей

Лунный календарь цветовода на апрель 2023

1-2 апреля — Луна во Льве (неплодородный знак Зодиака)

Можно только рыхлить землю в цветочных горшках и опрыскивать цветы от болезней, вредителей.

Неблагоприятные дни для посадки и пересадки комнатных растений, для проращивания семян, поливов и подкормок, обрезки и прищипки побегов.

3-4 апреля — Луна в Деве (знак Зодиака средней плодородности)

Подходящее время для пересадки и деления любых комнатных растений. Посадка многолетних, ампельных и вьющихся цветов, борьба с вредителями и болезнями, укоренение черенков, поливы и подкормки, рыхление почвы в горшочках.

Однако следует отложить замачивание и проращивание семян.

5 апреля — Луна в Весах (знак Зодиака средней плодородности)

Можно уделить время посадкам и пересадкам любых комнатных цветов, укоренению черенков, обрезке и прищипке побегов, подкормке и поливу.

Лучше воздержаться от использования ядохимикатов.

6 апреля — Луна в Весах.

Работу с комнатными растениями отложите до лучших времен.

7-9 апреля — Луна в Скорпионе (плодородный знак Зодиака)

Можно сажать многолетники, а также вьющиеся, плетистые растения и клубнелуковичные цветы. Это подходящее время для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями и болезнями.

При этом стоит воздержаться от пересадки цветов, обрезки, прищипывания, деления корней и клубнелуковиц.

лунный календарь цветовода

Уход за комнатными растениями

10-11 апреля — Луна в Стрельце (малопродуктивный знак Зодиака)

Оптимальное время для посадки клубнелуковичных растений и растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем. Также приветствуется укоренение черенков, борьба с болезнями и вредителями.

Учтите, что это неудачное время для пересадки цветов, замачивания семян, для обрезки и прищипки побегов (раны будут долго заживать)

12-13 апреля — Луна в Козероге (знак Зодиака средней плодородности)

Благоприятные дни для посадки и пересадки любых домашних растений, в том числе и клубнелуковичных. Можно заняться обрезкой, прищипкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями и вредителями. Старайтесь не наносить травмы корневой системе растений, так как раны будут долго заживать.

14-15 апреля — Луна в Водолее (неплодородный знак Зодиака)

В этот день можно только рыхлить сухую почву в горшках и обрабатывать растения от болезней и вредителей.

Водолей — бесплодный и сухой знак, поэтому абсолютно непригоден для посадок и пересадок комнатных цветов, поливов и подкормок, замачивания семян, черенкования.

16-17 апреля — Луна в Рыбах (плодородный знак Зодиака)

Удачное время для пересадки цветов, посадки клубнелуковичных и многолетних декоративных растений, укоренения черенков, а вот поливать и подкармливать цветы надо очень умеренно.

Лучше не обрезать, не прищипывать, не заливать и не перекармливать растения, а также не опрыскивать от вредителей и болезней.

18 апреля — Луна в Овне (неплодородный знак Зодиака)

Можно лишь обрабатывать растения от вредителей и болезней и рыхлить сухую землю в горшках.

Не рекомендуется — посадка и пересадка любых комнатных растений, проращивание семян, укоренение черенков, поливы и подкормки, обрезка и прищипка побегов.

19-21 апреля — Новолуние

Не рекомендуется работать с домашними растениями.

лунный календарь цветовода

Полив комнатных растений

22 апреля — Луна в Тельце (плодородный знак Зодиака)

Отличное время для посадки (но не пересадки) многолетних цветов. Можно поливать, подкармливать, замачивать семена, обрезать и прищипывать побеги.

Нельзя пересаживать любые комнатные цветы, не желательно рыхлить землю в цветочных горшках чтобы не повредить корни (травмы будут долго заживать)

23-24 апреля — Луна в Близнецах (малопродуктивный знак Зодиака)

Отлично пройдут посадки ампельных и вьющихся цветов. Можно бороться с вредителями и болезнями, обрезать и прищипывать побеги, рыхлить землю в горшках, но без полива. Неблагоприятные дни для пересадки домашних растений.

25-26 апреля — Луна в Раке (плодородный знак Зодиака)

Отличный период для пересадки комнатных цветов и посадки многолетних декоративных растений. Поливы и подкормки, замачивание семян, рыхление земли в цветочных горшках.

Не приветствуется посадка клубнелуковичных и обработка растений ядохимикатами.

27-29 апреля — Луна во Льве (неплодородный знак Зодиака)

Позволяется лишь рыхлить землю в цветочных горшках и опрыскивать цветы от болезней, вредителей.

Не очень подходящие дни для посадки и пересадки комнатных растений, для проращивания семян, поливов и подкормок, обрезки и прищипки побегов.

30 апреля — Луна в Деве (знак Зодиака средней плодородности)

Хорошее время для пересадки и деления любых комнатных растений. Посадка многолетних, ампельных и вьющихся цветов, борьба с вредителями и болезнями, укоренение черенков, поливы и подкормки, рыхление почвы в горшочках.

Стоит перенести замачивание и проращивание семян на более благоприятное для этого время.

Ранее редакция сообщала, когда ждать магнитные бури в апреле.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : уход за комнатными растениями лунный календарь цветовода комнатные растения


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