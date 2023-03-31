Лунный календарь цветовода на апрель 2023

Апрель – время, когда комнатные цветы начинают бурно развиваться. Поэтому подкормки, пересадки, деление и размножение буду как нельзя кстати.
Общие рекомендации по уходу за домашними растениями по Лунному календарю
1-2 апреля — Луна во Льве (неплодородный знак Зодиака)
Можно только рыхлить землю в цветочных горшках и опрыскивать цветы от болезней, вредителей.
Неблагоприятные дни для посадки и пересадки комнатных растений, для проращивания семян, поливов и подкормок, обрезки и прищипки побегов.
3-4 апреля — Луна в Деве (знак Зодиака средней плодородности)
Подходящее время для пересадки и деления любых комнатных растений. Посадка многолетних, ампельных и вьющихся цветов, борьба с вредителями и болезнями, укоренение черенков, поливы и подкормки, рыхление почвы в горшочках.
Однако следует отложить замачивание и проращивание семян.
5 апреля — Луна в Весах (знак Зодиака средней плодородности)
Можно уделить время посадкам и пересадкам любых комнатных цветов, укоренению черенков, обрезке и прищипке побегов, подкормке и поливу.
Лучше воздержаться от использования ядохимикатов.
6 апреля — Луна в Весах.
Работу с комнатными растениями отложите до лучших времен.
7-9 апреля — Луна в Скорпионе (плодородный знак Зодиака)
Можно сажать многолетники, а также вьющиеся, плетистые растения и клубнелуковичные цветы. Это подходящее время для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями и болезнями.
При этом стоит воздержаться от пересадки цветов, обрезки, прищипывания, деления корней и клубнелуковиц.
10-11 апреля — Луна в Стрельце (малопродуктивный знак Зодиака)
Оптимальное время для посадки клубнелуковичных растений и растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем. Также приветствуется укоренение черенков, борьба с болезнями и вредителями.
Учтите, что это неудачное время для пересадки цветов, замачивания семян, для обрезки и прищипки побегов (раны будут долго заживать)
12-13 апреля — Луна в Козероге (знак Зодиака средней плодородности)
Благоприятные дни для посадки и пересадки любых домашних растений, в том числе и клубнелуковичных. Можно заняться обрезкой, прищипкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями и вредителями. Старайтесь не наносить травмы корневой системе растений, так как раны будут долго заживать.
14-15 апреля — Луна в Водолее (неплодородный знак Зодиака)
В этот день можно только рыхлить сухую почву в горшках и обрабатывать растения от болезней и вредителей.
Водолей — бесплодный и сухой знак, поэтому абсолютно непригоден для посадок и пересадок комнатных цветов, поливов и подкормок, замачивания семян, черенкования.
16-17 апреля — Луна в Рыбах (плодородный знак Зодиака)
Удачное время для пересадки цветов, посадки клубнелуковичных и многолетних декоративных растений, укоренения черенков, а вот поливать и подкармливать цветы надо очень умеренно.
Лучше не обрезать, не прищипывать, не заливать и не перекармливать растения, а также не опрыскивать от вредителей и болезней.
18 апреля — Луна в Овне (неплодородный знак Зодиака)
Можно лишь обрабатывать растения от вредителей и болезней и рыхлить сухую землю в горшках.
Не рекомендуется — посадка и пересадка любых комнатных растений, проращивание семян, укоренение черенков, поливы и подкормки, обрезка и прищипка побегов.
19-21 апреля — Новолуние
Не рекомендуется работать с домашними растениями.
22 апреля — Луна в Тельце (плодородный знак Зодиака)
Отличное время для посадки (но не пересадки) многолетних цветов. Можно поливать, подкармливать, замачивать семена, обрезать и прищипывать побеги.
Нельзя пересаживать любые комнатные цветы, не желательно рыхлить землю в цветочных горшках чтобы не повредить корни (травмы будут долго заживать)
23-24 апреля — Луна в Близнецах (малопродуктивный знак Зодиака)
Отлично пройдут посадки ампельных и вьющихся цветов. Можно бороться с вредителями и болезнями, обрезать и прищипывать побеги, рыхлить землю в горшках, но без полива. Неблагоприятные дни для пересадки домашних растений.
25-26 апреля — Луна в Раке (плодородный знак Зодиака)
Отличный период для пересадки комнатных цветов и посадки многолетних декоративных растений. Поливы и подкормки, замачивание семян, рыхление земли в цветочных горшках.
Не приветствуется посадка клубнелуковичных и обработка растений ядохимикатами.
27-29 апреля — Луна во Льве (неплодородный знак Зодиака)
Позволяется лишь рыхлить землю в цветочных горшках и опрыскивать цветы от болезней, вредителей.
Не очень подходящие дни для посадки и пересадки комнатных растений, для проращивания семян, поливов и подкормок, обрезки и прищипки побегов.
30 апреля — Луна в Деве (знак Зодиака средней плодородности)
Хорошее время для пересадки и деления любых комнатных растений. Посадка многолетних, ампельных и вьющихся цветов, борьба с вредителями и болезнями, укоренение черенков, поливы и подкормки, рыхление почвы в горшочках.
Стоит перенести замачивание и проращивание семян на более благоприятное для этого время.
Ранее редакция сообщала, когда ждать магнитные бури в апреле.
Фото: freepik.com
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