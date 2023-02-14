Лидера новосибирских коалиционеров Сергея Бойко объявили в розыск

Депутата горсовета Новосибирска от либеральной коалиции «Новосибирск-2020» правоохранительные органы объявили в розыск. Об этом сообщается в телеграмм-канале коалиции со ссылкой на сайт МВД.

— Причина объявления в государственный розыск на сайте МВД не указана, — сообщают коалиционеры.

Напомним, что Сергей Бойко уже более полутора лет назад вместе с семьёй покинул пределы России. Своё отсутствие на сессиях горсовета депутат официально объясняет продолжительной заграничной командировкой, указывая, тем не менее, страну пребывания. Во декабрьской сессии горсовета в 2022 году депутат находился в Чехии, до этого проживал в Мексике. Периодически Бойко выступает в интернет-стримах, где жёстко критикует политику российской власти всех уровней, в том числе, в части проведения спецоперации на Украине. Последнее обстоятельство послужило раннее обращением ряда новосибирских депутатов к главе следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием возбудить в отношении депутата уголовное дело с последующим лишением мандата.

Одновременно с Бойко в розыске межгосударственного уровня с лета 2022 года находится его коллега по депкорпусу и соратница по коалиции Хельга Пирогова. В отношении нее летом прошлого года было возбуждено уголовное дело после неоднозначного поста в соцсети в адрес российских военнослужащих, участвующих в спецоперации. Уважительную причину отсутствия на сессиях Пирогова не озвучивает.

Длительное отсутствие коалиционеров на сессиях дало повод в прошлом году большинству депутатов горсовета Новосибирска выступить с законодательной инициативой, согласно которой длительное отсутствие на сессиях должно стать одной из причин для досрочного прекращения полномочий депутата. В январе текущего года соответствующее решение было принято большинством депутатов Госдумы.

Ранее редакция сообщала о розыске уклонистов от частичной мобилизации.