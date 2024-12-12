Линейный ускоритель на СКИФе запустят в декабре

До конца года в Новосибирск запланирован запуск линейного ускорителя источника синхротронного излучения. Об этом на ежегодной итоговой пресс-конференции сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— СКИФ — установка с параметрами, которые пока никто в мире не достигал. Каждый элемент этой установки — прорывной и первый, в том числе линейный ускоритель. Наши учёные намерены его запустить в декабре и доказать, что он выдаёт те параметры, которые необходимы для работы СКИФа, — подчеркнул губернатор.

Монтаж остальных элементов, их наладка завершатся в 2025 году. Тогда же на станциях начнут проводить первые исследования. Глава региона подчеркнул, что при создании СКИФа 70% оборудования было локализовано.

— Вслед за СКИФом есть ещё ряд проектов мегасайенс класса, которые реализуются в стране. Надеюсь, что опыт ИЯФа и возможности новосибирских предприятий будут востребованы и в этих проектах, — добавил Травников.

Напомним, в октябре Министерство науки и высшего образования РФ предложило внести поправки в указ президента России о мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований и соответствующей инфраструктуры от 2019 года (Указ №356) и сдвинуть сроки сдачи трех из восьми научных центров, входящих в нацпроект «Наука и университеты». Одним из них является проект класса «мегасайенс» — «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), который строится в наукограде Кольцово.

СКИФ должны были ввести в эксплуатацию к 31 декабря 2024 года. Министерство предлагает перенести срок реализации до 31 декабря 2025 года (на один год).

Напомним, Центр коллективного пользования «СКИФ» — проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+» строится в новосибирском наукограде Кольцово и представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения во множестве областей — химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, гуманитарных науках. Также «СКИФ» поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий.

Для строительства СКИФ из федерального бюджета в 2023 году было выделено 17 млрд рублей, в 2024 — еще 14 млрд. Практически половина этих средств — стоимость оборудования, которое создается силами отечественных разработчиков.

Ранее редакция сообщала о том, что на базе синхротрона СКИФ в Новосибирске будут изучать взрывы. Синхротронные исследования взрывов такой мощности в мире никогда не проводились.