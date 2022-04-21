В Новосибирской области снизят ставки по УСН и налогу на имущество

В Новосибирской области приняты дополнительные меры по обеспечению устойчивости экономики. В список внесены дополнения в части налогового стимулирования и снижения регуляторных ограничений, поддержки субъектов МСП, а также меры поддержки по отраслям.

По сообщению регионального Минэкономразвития, губернатор Новосибирской области поддержал предложения о снижении ставок налогообложения для ИТ-компаний, зарегистрированных на территории НСО, и продлении до 2025 года действия пониженной налоговой ставки в размере 0% для ИП, впервые применяющих УСН или ПСН по видам деятельности в производственной, социальной, научной сферах деятельности и сфере бытовых услуг населению.

В части поддержки субъектов МСП принята антикризисная программа льготного кредитования, позволяющая предоставлять субсидии из областного бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам на инвестиционные цели, предоставленным по льготной ставке субъектам МСП Новосибирской области, осуществляющим деятельность в сфере производства.

Кроме того, поддержаны предложения, направленные на поддержку промышленности и информационных технологий, а также приняты меры в части оказания материальной помощи гражданам, потерявшим работу в период с 1 марта по 31 декабря 2022 года.

Новосибирское правительство готово уменьшить ставки по налогам для бизнеса правительством предложено, а губернатором поддержано снижение ставок по УСН! Много усилий было предпринято «ОПОРОЙ РОССИИ», чтобы это событие стало реальностью! — говорит глава реготделения Игорь Салов. — Сначала предлагается снизить налог для ИТ, производственного, социального, научного бизнеса и предприятий сферы бытовых услуг! Также предлагается снизить налог на имущество организаций. Это именно те предложения, которые направляла и отстаивала «ОПОРА РОССИИ»! Теперь эти предложения рассмотрит Законодательное собрание области, и мы надеемся, что в этой части проблем не возникнет.

Исполнительный директор НОО «ОПОРА РОССИИ» Наталия Кошелева напоминает, что с 2019 года реготделение вело работу, направленную на снижение ставок по УСН для предпринимателей Новосибирской области.

— Для нашего региона такое решение — большой шаг вперёд. Пожалуй, можно сказать, в данном вопросе мы были консервативны и придерживались гипотезы, что «максимальная налоговая нагрузка даёт стабильный экономический эффект и не мешает приросту субъектов МСП и собираемости налогов» (предположу, что утверждение спорно не только для меня), — говорит она.

Эксперт напоминает, что Новосибирская область входит в десятку субъектов — лидеров в РФ по числу МСП. Но при этом в остальных 9 регионах-лидерах ставки УСН снижены либо для всех, либо для отдельных видов деятельности. Право снижать ставки УСН было дано субъектам РФ после кризиса 2008 года. Многие регионы воспользовались этим правом ещё в 10-ых годах, некоторые сделали это несколько лет назад, в целях реализации амбициозных задач нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по приросту субъектов МСП.

— Я очень надеюсь, что в Новосибирской области будут и последующие шаги по снижению УСН в отношении остальных отраслей. Считаю, что от такого решения выиграют все! — подчеркнула Кошелева.

Эффект от снижения ставок УСН не заставил себя ждать: число субъектов МСП в этих регионах увеличилось, как и собираемость налогов.

Игорь Салов добавляет, что вопросов к документу (план по обеспечению устойчивости экономики Новосибирской области) у предпринимателей еще много, но хорошо уже то, что вопрос со снижением налогов сдвинулся с мертвой точки. Тем не менее он считает, что впереди долгая и сложная работа по трансформации этих планов в реальные эффективные решения.