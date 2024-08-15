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Мемориальную доску в память об Анатолии Квашнине открыли в Новосибирске

  • 15/08/2024, 20:00
Автор: Юлия Данилова
Мемориальную доску в память об Анатолии Квашнине открыли в Новосибирске
Он занимал должность полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе шесть лет.

Сегодня на здании полпредства президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе открыли мемориальную доску в память о Герое России Анатолии Квашнине.

Анатолий Квашнин родился 15 августа 1946 года в Уфе (Башкирская АССР, СССР; ныне Республика Башкортостан, РФ) в семье военнослужащего.

В 1969 году окончил автотракторный факультет и военную кафедру Курганского машиностроительного института. В 1976 году стал выпускником Военной академии бронетанковых войск им. Р. Я. Малиновского, в 1989 году с отличием окончил Военную академию Генерального штаба ВС СССР.

С мая 1997 года по июль 2004 года Анатолий Квашнин был начальником Генерального штаба ВС РФ — первым заместителем министра обороны.

В 2004 — 2010 гг. занимал должность полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе.

— На посту полномочного представителя Анатолий Квашнин начал активно работать над Стратегией развития Сибирского федерального округа. Принимал личное участие в решении вопросов по защите озера Байкал, участвовал в возрождении малой авиации в Сибирском федеральном округе, — отметили в Сибирском окружном информационном центре.

Анатолий Квашнин был удостоен звания Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда», а также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Александра Невского, орденом Мужества, орденом Почета, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени. Имел иностранные ордена и медали, в т.ч. орден Почетного легиона (Франция), и орден Югославской звезды I степени.

Напомним, Анатолий Квашнин скончался в январе 2022 года.  По сообщению ряда федеральных СМИ, причиной смерти Квашнина стал коронавирус.

Фото предоставлено Сибирским окружным информационным центром.

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : полпредство Мемориальная доска


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