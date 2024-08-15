100 тысяч за неправильную парковку самоката в Новосибирске заплатила компания «ВУШ»

В мэрии назвали кикшеринговую компанию, которая впервые заплатила в бюджет города судебную неустойку в размере 100 000 рублей за неправильную парковку. Как сообщил департамент инноваций и предпринимательства, это была компания ООО «ВУШ».

— Компания не соблюла требований по размещения парковок электросамокатов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без соответствующих разрешений, — заявили в департаменте.

Напомним, вчера глава департамента Александр Морозов сообщил, что в прошлом году в Новосибирске выявлены 20 мест организации незаконной массовой парковки самокатов. В этом году — уже более 23.По его словам, в судах рассматривается 22 дела о нарушении правил парковки. Общая сумма взыскания по этим делам – 2,2 млн рублей.

Кикшеринговые компании обжалуют указанные постановления в суде.

Напомним, в этом году в Новосибирске работают 3 кикшеринговые компании. В начале апреля о старте сезона объявил старожил новосибирского рынка — компания Whoosh. В этом году компания планирует сдавать в аренду 4300 самокатов — на 20% больше (3500), чем годом ранее. В середине апреля на рынок вышел еще один оператор кикшеринга — «Яндекс Go». Ранее в городе эта компания не работала. Флот нового для Новосибирска игрока состоит из самокатов Ninebot Max Plus 2022 года выпуска. В июле в город вернулась компания «Юрент».

Ранее редакция сообщала о том, что ни у одной кикшеринговой компании в Новосибирске нет разрешения на парковки для самокатов.