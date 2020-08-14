Банк «Левобережный» проведет бесплатный вебинар по ВЭД

Мероприятие для компаний Сибири: Экспресс курс «Маркировка#2020. Все ответы в одном вебинаре» пройдет 26 августа в 14:00 по новосибирскому времени.

За 2 часа участникам онлайн-трансляции расскажут всё, что нужно знать о маркировке товара. Спикерами вебинара выступят квалифицированные эксперты, профессионалы в своей области:

Выступление «Обязательная маркировка товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС» представит заместитель начальника отдела таможенных процедур и таможенного контроля Сибирского таможенного управления Ходжаян Рузанна Рафаэльевна.

О технологии работы с маркированной продукцией расскажет лицензированный таможенный представитель, уполномоченный экономический оператор — эксперт в области таможенного оформления, импорта и оборота маркированной продукции компании West East Consulting Services Парамонов Александр Юрьевич.

Инструментами работы с маркированной продукцией участников вооружит лидер в области разработки решений для учета маркированной продукции на базе платформ 1С, эксперт в области разработки систем учета маркированной продукции компании ООО «ИТ-кластер» Кулаковский Матвей Георгиевич.

Обзор последних изменений валютного законодательства в 2020 году представит начальник отдела валютного контроля Банка «Левобережный» (ПАО) Лисовская Ксения, а разработчик сервиса «ВЭД-ассистент» Кальченко Наталья познакомит участников с его возможностями и принципами работы.

В завершении вебинара каждый сможет задать вопрос спикерам и получить квалифицированный ответ.

Участие в вебинаре бесплатное.

Для подключения к встрече достаточно пройти по ссылке, указав свои данные.

Ознакомиться с подробной программой вебинара можно в разделе «Мероприятия».

Вебинар пройдет 26 августа с 14:00 до 16:30 по новосибирскому времени.

Подробную информацию уточняйте по телефону 8-800-3333-555

Возраст 18+

Фото: pixabay.com, автор- Free-Photos