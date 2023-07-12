Мэрия Новосибирска поставит на учет исторические памятники на бульваре Победы в Ленинском районе

Прокуратурой города Новосибирска проведена проверка, в ходе которой установлено, что в Ленинском районе города на бульваре Победы расположены объекты исторической памяти о годах войны, а именно: стела «В честь Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг», танк Т-34, боевая разведывательная машина БРМ-1К, которые являются бесхозяйными, говорится в сообщении ведомства.

— После вмешательства прокуратуры города органом местного самоуправления приняты меры к обращению в муниципальную собственность указанных объектов, — уточнили в пресс-службе прокуратуры. — Администрацией Ленинского района в суд направлено заявление о признании их бесхозяйными и признании на них права муниципальной собственности. Виновное в бездействии должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Напомним, на минувшей неделе мэрия предложила новосибирцам решить судьбу памятников, расположенных в Ленинском районе Новосибирска. Всего в списке 54 памятных мест и памятников.

Стоит отметить, что прокуратура в Новосибирской области, а также следственный комитет, нередко подключается к вопросам, связанным с содержанием исторических памятников, в том числе, по жалобам жителей и общественников. Например, прецедент со сносом памятного знака в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красном проспекте.

Ранее редакция сообщала о том, что памятники истории в Новосибирске ждет инвентаризация. Отмечалось, что бесхозные перейдут на баланс мэрии, но при наличии художественной ценности.