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Мэрия Новосибирска поставит на учет исторические памятники на бульваре Победы в Ленинском районе

  • 12/07/2023, 09:45
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Мэрия Новосибирска поставит на учет исторические памятники на бульваре Победы в Ленинском районе
После вмешательства прокуратуры.

Прокуратурой города Новосибирска проведена проверка, в ходе которой установлено, что в Ленинском районе города на бульваре Победы расположены объекты исторической памяти о годах войны, а именно: стела «В честь Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг», танк Т-34, боевая разведывательная машина БРМ-1К, которые являются бесхозяйными, говорится в сообщении ведомства.

— После вмешательства прокуратуры города органом местного самоуправления приняты меры к обращению в муниципальную собственность указанных объектов, — уточнили в пресс-службе прокуратуры. — Администрацией Ленинского района в суд направлено заявление о признании их бесхозяйными и признании на них права муниципальной собственности. Виновное в бездействии должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Новосибирцам предложили решить судьбу 54 памятников на территории Ленинского района

Новосибирцам предложили решить судьбу 54 памятников на территории Ленинского района

Напомним, на минувшей неделе мэрия предложила новосибирцам решить судьбу памятников, расположенных в Ленинском районе Новосибирска. Всего в списке 54 памятных мест и памятников.

Стоит отметить, что прокуратура в Новосибирской области, а также следственный комитет, нередко подключается к вопросам, связанным с содержанием исторических памятников, в том числе, по жалобам жителей и общественников. Например, прецедент со сносом памятного знака в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красном проспекте.

Ранее редакция сообщала о том, что памятники истории в Новосибирске ждет инвентаризация. Отмечалось, что бесхозные перейдут на баланс мэрии, но при наличии художественной ценности. 

Фото Оксаны Мочаловой

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Рубрики : Власть История Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Памятники истории


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