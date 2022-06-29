Мэрия Новосибирска хочет продавать неликвид через «Российский аукционный дом»

В ходе заседания горсовета и обсуждения плана приватизации муниципального имущества зампредседателя Николай Тямин поинтересовался, можно ли исключить из плана цокольные и подвальные помещения, которые не нужны арендаторам и покупателям, и есть ли механизмы, чтобы убрать их с баланса города для исключения расходов на их содержание.
— У нас много неликвидных объектов, в свое время включенных в список муниципальной собственности в качестве нагрузки, в том числе объекты гражданской обороны, не подлежащие приватизации, — согласился начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Георгий Жигульский.
О каком количество объектов идет речь — чиновник не уточнил. По его словам, сейчас муниципалитет придерживается следующих принципов работы: объекты, которые 3 раза выставлялись на продажу и не заинтересовали покупателей, реализуются при снижении стоимости в рамках публичного предложения.
— Сейчас мы провели переговоры с «Российским аукционным домом» (РАД), показывающим очень хорошие результаты по реализации объектов неликвидного имущества. Для примера: процент продаж силами нашего отдела составляет 18%, у них — 33%, то есть почти в 2 раза больше, — комментирует чиновник. — Мы изучили их опыт и выходим на подписание проекта соглашения. Надеемся, что это сотрудничество позволит нам увеличить долю реализуемых активов.
Не включать неликвид в план приватизации, как отметил Жигульский, нельзя, так как это вызовет много вопросов у контрольно-надзорных органов, КСП. Город будет нести расходы на содержание, не делая попыток вовлечь имущество в оборот — сдать в аренду или продать. Объединить неликвид с востребованным помещением и продать оптом город тоже не может, так как это будет нарушением антимонопольного законодательства. В ряде случаев муниципалитет идет навстречу собственникам жилья и согласовывает включение таких помещений в состав общедомового имущества — если такие обращения есть.
— Но просто так отказаться от объекта по нашей инициативе, как публичного собственника, мы не можем, — подчеркнул Георгий Жигульский.
АО «Российский аукционный дом» — универсальная торговая площадка для проведения всех видов сделок с имуществом и для работы по государственному и корпоративному заказу. Одним из ключевых акционеров РАД является Сбербанк. В Новосибирске работает филиал площадки.
Ранее Жигульский сообщал о том, что мэрия готовит к продаже акции стадиона «Спартак». В мэрии эту информацию вскоре опровергли.
Фото Pixabay — 652234
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментарии читателей
Комментировать