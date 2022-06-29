Мэрия Новосибирска хочет продавать неликвид через «Российский аукционный дом»

В ходе заседания горсовета и обсуждения плана приватизации муниципального имущества зампредседателя Николай Тямин поинтересовался, можно ли исключить из плана цокольные и подвальные помещения, которые не нужны арендаторам и покупателям, и есть ли механизмы, чтобы убрать их с баланса города для исключения расходов на их содержание.

— У нас много неликвидных объектов, в свое время включенных в список муниципальной собственности в качестве нагрузки, в том числе объекты гражданской обороны, не подлежащие приватизации, — согласился начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Георгий Жигульский.

О каком количество объектов идет речь — чиновник не уточнил. По его словам, сейчас муниципалитет придерживается следующих принципов работы: объекты, которые 3 раза выставлялись на продажу и не заинтересовали покупателей, реализуются при снижении стоимости в рамках публичного предложения.

— Сейчас мы провели переговоры с «Российским аукционным домом» (РАД), показывающим очень хорошие результаты по реализации объектов неликвидного имущества. Для примера: процент продаж силами нашего отдела составляет 18%, у них — 33%, то есть почти в 2 раза больше, — комментирует чиновник. — Мы изучили их опыт и выходим на подписание проекта соглашения. Надеемся, что это сотрудничество позволит нам увеличить долю реализуемых активов.

Не включать неликвид в план приватизации, как отметил Жигульский, нельзя, так как это вызовет много вопросов у контрольно-надзорных органов, КСП. Город будет нести расходы на содержание, не делая попыток вовлечь имущество в оборот — сдать в аренду или продать. Объединить неликвид с востребованным помещением и продать оптом город тоже не может, так как это будет нарушением антимонопольного законодательства. В ряде случаев муниципалитет идет навстречу собственникам жилья и согласовывает включение таких помещений в состав общедомового имущества — если такие обращения есть.

— Но просто так отказаться от объекта по нашей инициативе, как публичного собственника, мы не можем, — подчеркнул Георгий Жигульский.

Напомним, в апреле профильным подразделениям мэрии Новосибирска было поручено упорядочить работу по содержанию убежищ, находящихся на балансе города, на случай ЧС. Начальник департамента по ЧС Сергей Куценко на заседании комиссии по контролю за работой органов исполнительной власти пояснял, что в прошлом году департамент провел инвентаризацию всех помещений подземного пространства города, это подвалы, погреба, метрополитен. Всего их оказалось более 11 тысяч.

АО «Российский аукционный дом» — универсальная торговая площадка для проведения всех видов сделок с имуществом и для работы по государственному и корпоративному заказу. Одним из ключевых акционеров РАД является Сбербанк. В Новосибирске работает филиал площадки.

Ранее Жигульский сообщал о том, что мэрия готовит к продаже акции стадиона «Спартак». В мэрии эту информацию вскоре опровергли.