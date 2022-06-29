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«О людях сильных, целеустремленных, трудолюбивых сибиряках» – в номинации сенатора РФ Александра Карелина «Герой нашего времени»

  • 29/06/2022, 13:17
Вне всякого сомнения, главным богатством России были и остаются её граждане – их безусловная преданность Родине, достойный путь служения Отчизне определяют будущее страны, убеждён полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

новости бизнесаВ изменяющемся мире залогом устойчивого развития российского государства является сплочение нашего многонационального народа, укрепление мировоззренческих основ общества вокруг незыблемых ценностей патриотизма, уважительного отношения к труду, национальным традициям, сохранение памяти предков и почитание семьи.

С 2009 года в Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» открыта номинация сенатора Российской Федерации, Героя России, члена жюри проекта Александра Карелина «Герой нашего времени». Номинация традиционно собирает наибольшее число конкурсных материалов и за годы своего существования по праву завоевала заслуженную любовь и признание участников главного журналистского соревнования Сибири. Победа присуждается за материалы, посвящённые сибирякам-профессионалам разных сфер деятельности – медицинской, образовательной, научной, производственной, спортивной. Тем, кто занимается общественной деятельностью, а также людям, которые являются хозяевами собственной судьбы и умеют быть успешными в своем деле.

«Творчество журналиста вскрывает острые вопросы, стимулирует решения, освещает поводы для гордости за тех, кто живёт и работает на благодатной земле сибирской, – считает Александр Карелин. – Рассказывая про Сибирь, каждый автор предоставляет возможность познакомиться с нашими проблемами и достижениями, а главное, увидеть за всем этим людей – сильных, целеустремлённых, трудолюбивых, любящих наш благословенный край».

Победителем премии в шестнадцатом конкурсе была признана Оксана Савочкина, автор программы «Местные жители» («12 канал», Омская область) за сюжет «Старинное ремесло на всю жизнь завлекло. Мастер-самоучка из глухой деревушки Чагино».

Подробнее ознакомится со списком номинаций, условиями участия и подать заявку можно на сайте проекта. В конкурсе принимают участие работы, а также материалы спецпроектов и рубрик, опубликованные в печатном, интернет-СМИ или вышедшие в эфир электронного СМИ в период с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года.

В проекте «Сибирь.ПРО» также представлены номинации: «Экономика», «Наука и образование», «Здоровье», «Свой дом», «АгроПро», «Демографическая ПРОгрессия», «Молодая Сибирь», «ПРОба пера», «ПРО спорт», «Цифровая Сибирь», «ПРО КСО и благотворительность», «Надёжная энергетика», «ПРО туризм», «Горный ПРОфиль», «ПРОфессия железнодорожник».

Фото предоставлено организатором конкурса

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Регионы: Сибирь

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


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