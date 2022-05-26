Мэрия разрешила строительство многоквартирного дома из двух корпусов на месте снесенного спорткомплекса Soccer Arena

Две высотки свыше 20 этажей построят на месте снесенной «Соккер Арены» в Новосибирске, сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на муниципальный портал города.

— У застройщика есть разрешение на строительство двух корпусов дома общей площадью около 20 тысяч квадратных метров. Разрешенная высота – до 66,75 метра, — указано в документе. — На первом этаже одного из них разместят магазины и парковку. В первой высотке будет 207 квартир, во второй – 198. Всего на общей парковке смогут разместиться до 165 машин.

Ранее мэрия Новосибирска проиграла суд застройщику.

— Суд решил признать незаконными действия мэрии города Новосибирска по подготовке и утверждению градостроительного плана участка без указания основных видов разрешенного использования, — сообщалось в решении Арбитражного суда Новосибирска.

Напомним, спорткомплекс снесли весной этого года. До этого там тренировались около до 1,5 тысяч детей, в том числе воспитанники ФК «Новосибирск». Площадь всего участка составляет 7,9 тысяч квадратных метров.