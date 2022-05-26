Каждый пятый новосибирец, из тех, кто заходил в McDonald’s в течение последнего года, не хочет посещать новую сеть

По результатам исследования SuperJob, открытия McDonald’s после ребрендинга больше всего в Новосибирске ждет молодежь.

Для сети ресторанов McDonald’s, ушедшей с российского рынка из-за спецоперации, подбирают новое название, среди вариантов которого самый популярный у новосибирцев «Mc». Но оно не рассматривается для нового бренда McDonald’s в России.

— После возвращения сеть утратит часть своих клиентов, даже если будет сохранено меню, коллектив и месторасположение ресторанов: каждый пятый из тех, кто заходил в McDonald’s в течение последнего года, не хочет посещать новую сеть. А среди представителей экономически активного населения региона в целом каждый второй новосибирец (50%) отказывается посещать сеть. Свою позицию опрошенные чаще всего объясняют принципиальным несогласием с политикой компании: «Ушли так ушли, обратной дороги нет», — говорится в исследовании SuperJob.

По данным аналитиков, после ухода из России McDonald’s 24% его бывших гостей стали посещать сеть KFC, 20% — Burger King, а каждый десятый ходит в несетевые заведения, кофейни и пекарни (11%). По 5% теперь перекусывают шаурмой и блюдами столовых быстрого питания, 7% — пиццей. Еще 11% предпочли другие кафе и рестораны. В том, что McDonald’s им не сумели заменить другие заведения общепита, признались 3 из 10 опрошенных, а 5% стали готовить любимые блюда дома. При этом несетевые заведения и пиццерии чаще выбирают женщины, а шаурму — мужчины.

В качестве нового названия сети ресторанов после ее продажи каждый одиннадцатый житель Новосибирска (11%) предложил использовать слова с приставкой «Мак-» («Mc-») — например, McRonald’s, McBurger’s. За то, чтобы узаконить сложившееся народное название сети («МакДак»), высказались 6% опрошенных.

Напомним, «Макдоналдс» объявил о приостановке своей деятельности в России 14 марта из-за спецоперации по денацификации Украины. Решение в сети объяснили образовавшимися «операционными, техническими и логистическими сложностями».