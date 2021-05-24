Мэрия Новосибирска и СГК договорились без суда

В Калининском районе Новосибирска приступили к ремонту магистральной теплотрассы — на участке от ул. Курчатова до ул. Мясниковой протяжённостью более 240 метров меняют трубы, прослужившие 30 с лишним лет. Этот и несколько других участков городских теплосетей отремонтируют за счёт средств, полученных при расторжении концессионного соглашения с ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК), сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

— Важно, что несколько проблемных участков городских сетей удастся вовремя отремонтировать за счёт достигнутого соглашения при расторжении концессионного соглашения с ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК). Мы оговорили в соглашении сумму — около 300 млн рублей. Именно эти деньги позволят ускорено отремонтировать пять крупных объектов, — отметил мэр Анатолий Локоть.

По словам начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрия Перязева, всего в городе пять таких крупных, протяжённых участков, требующих ремонта. Это участки на ул. Народной (трасса протяжённостью 200 м), участок на площадке производственного объединения «Север», на ул. Лазурной, а также на ул. Писарева, где будет заменено около одного километра тепловых сетей. Подрядчик приступит к этим работам в июле. В общей сложности на средства, полученные при расторжении концессионного соглашения с СГК, планируется отремонтировать более четырёх километров ветхих теплосетей.

Также СГК запланировала всего в Новосибирске в 2021 году капитальный ремонт 8 участков теплотрасс общей протяженностью 2 км: 3 участка — на левом берегу, 4 — на правом берегу, один — в дамбе Октябрьского моста. В апреле компания включила в программу капремонта девятый участок: трубопровод под будущей автомобильной развязкой к строящейся Ледовой арене, который нужно заменить до начала строительства дороги. Работы уже начались. Стоимость годовой ремонтной программы новосибирских тепловых сетей составит 774 млн рублей, с учетом НДС вложения составят порядка 929 млн рублей.