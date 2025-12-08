Новосибирского депутата обвиняют в краже газа на два миллиона рублей

Искитимский районный суд Новосибирской области рассмотрит дело депутата городского совета Искитима Виталия Пустонина, которого обвиняют в краже и коммерческом подкупе. Также в суд направлено дело, возбужденное в отношении начальника районной службы газоснабжения по аналогичным обвинениям.

Как сообщила прокуратура региона, депутат незаконно подключил свой дом в Искитиме к газопроводу, проходящему рядом с его участком. Он использовал газ для обогрева двух нежилых помещений: 685 и 290 квадратных метров.

Чтобы подключить одно из зданий, депутат, как считают следователи, подкупил начальника районной службы газоснабжения. В качестве вознаграждения он передал ему 1,2 миллиона рублей.

Правоохранители оценили ущерб, нанесенный ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск», в 2,3 миллиона рублей.

