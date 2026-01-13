Семь аферистов получили сроки за хищение более 20 млн рублей в Новосибирске

В Новосибирске осудили семерых мошенников за хищение более 21,7 миллиона рублей у 55 человек. Суд признал их виновными в краже и мошенничестве, совершенных в период с июля 2021 года по сентябрь 2022 года в разных регионах России.

В соответствии с разработанным преступным планом «организатор» группы привлек нескольких лиц, которые создавали сайты интернет-магазинов, специализирующихся на продаже комплектующих к персональным компьютерам, бытовой техники и мобильных телефонов по заниженной цене, и размещали рекламу указанных сайтов на интернет-ресурсах с ложной информацией об их продаже.

Злоумышленники незаконно получали доступ к аккаунтам граждан в социальных сетях и публиковали ложные сообщения о том, что друзьям или родственникам нужна финансовая помощь из-за сложной жизненной ситуации. Они также звонили людям, выдавая себя за сотрудников банков или правоохранительных органов, и распространяли заведомо ложную информацию о подозрительных операциях на банковских счетах. Под предлогом защиты денег граждан они убеждали их перевести средства на якобы безопасные счета в «резервных ячейках», обещая вернуть их позже.

— Тогда же мужчина-организатор привлек нескольких лиц в качестве «обнальщиков», которые, используя банковские карты и сим-карты, обналичивали перечисленные обманутыми гражданами денежные средства, тем самым похищали денежные средства потерпевших. Для согласованности преступных действий подсудимые использовали как неустановленные технические средства связи, так и принадлежащие им мобильные телефоны с установленными на них приложениями сквозного шифрования сообщений, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Чтобы скрыть свою деятельность, «обнальщики» применяли маски, банковские карты и сим-карты, зарегистрированные на посторонних людей, которые не знали об их преступлениях.

Шестеро обвиняемых отрицали вину, утверждая, что занимались криптовалютой и не намеревались никого обманывать или красть имущество. Один из них признал вину частично.

Подсудимые не возместили ущерб. Преступления раскрыли сотрудники УФСБ России по НСО.

Суд приговорил виновных к лишению свободы на срок от 4 до 7 лет в колонии общего режима.

Потерпевшие получили компенсацию на сумму более 21,7 миллиона рублей.

