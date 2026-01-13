Поиск здесь...
Право&Порядок

Семь аферистов получили сроки за хищение более 20 млн рублей в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Мошенники взламывали соцсети, создавали фейковые онлайн-магазины и обналичивали похищенные деньги

В Новосибирске осудили семерых мошенников за хищение более 21,7 миллиона рублей у 55 человек. Суд признал их виновными в краже и мошенничестве, совершенных в период с июля 2021 года по сентябрь 2022 года в разных регионах России.

В соответствии с разработанным преступным планом «организатор» группы привлек нескольких лиц, которые создавали сайты интернет-магазинов, специализирующихся на продаже комплектующих к персональным компьютерам, бытовой техники и мобильных телефонов по заниженной цене, и размещали рекламу указанных сайтов на интернет-ресурсах с ложной информацией об их продаже.

Злоумышленники незаконно получали доступ к аккаунтам граждан в социальных сетях и публиковали ложные сообщения о том, что друзьям или родственникам нужна финансовая помощь из-за сложной жизненной ситуации. Они также звонили людям, выдавая себя за сотрудников банков или правоохранительных органов, и распространяли заведомо ложную информацию о подозрительных операциях на банковских счетах. Под предлогом защиты денег граждан они убеждали их перевести средства на якобы безопасные счета в «резервных ячейках», обещая вернуть их позже.

— Тогда же мужчина-организатор привлек нескольких лиц в качестве «обнальщиков», которые, используя банковские карты и сим-карты, обналичивали перечисленные обманутыми гражданами денежные средства, тем самым похищали денежные средства потерпевших. Для согласованности преступных действий подсудимые использовали как неустановленные технические средства связи, так и принадлежащие им мобильные телефоны с установленными на них приложениями сквозного шифрования сообщений, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Чтобы скрыть свою деятельность, «обнальщики» применяли маски, банковские карты и сим-карты, зарегистрированные на посторонних людей, которые не знали об их преступлениях.

Шестеро обвиняемых отрицали вину, утверждая, что занимались криптовалютой и не намеревались никого обманывать или красть имущество. Один из них признал вину частично.

Подсудимые не возместили ущерб. Преступления раскрыли сотрудники УФСБ России по НСО.

Суд приговорил виновных к лишению свободы на срок от 4 до 7 лет в колонии общего режима.

Потерпевшие получили компенсацию на сумму более 21,7 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Росреестр предупредил новосибирцев о мошенничестве с выписками из ЕГРН.

Источник фото:Freepik / Автор — freepik

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Рубрики : Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : Мошенники кража

1
0
0
Предыдущая статья
Обстоятельства гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка изучают следователи

В Сибири раскрывают 100% дел, связанных с диверсиями на транспорте

Автор: Юлия Данилова

В производстве следователей Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР ежемесячно находятся 10−15 уголовных дел, связанных с диверсиями. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель управления Алексей Александров. Ведомство работает на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

— Самое резонансное уголовное дело, которое мы расследовали одним из первых, было совершенно на территории Сибирского и Дальневосточного округов, где к уголовной ответственности привлечены 13 лиц. На сегодняшний день им уже вынесен приговор, все получили суровое наказание, — отметил он.

Читать полностью

За мошенничество с «Пушкинской картой» осуждены трое новосибирцев

Автор: Артем Рязанов

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор трем местным жителям за мошенничество. Они организовали фиктивные культурные мероприятия, сообщает пресс-служба прокуратуры региона во вторник. Обвиняемые получили условные сроки.

— Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 4 лет условно с испытательным сроком от 3 лет 6 месяцев до 4 лет соответственно, — говорится в сообщении.

Читать полностью

Самые «дорогие» бизнес-дела, которые возбудили в Новосибирской области 2025 году

Автор: Юлия Данилова

В сентябре 2025 года судебные приставы начали принудительное взыскание почти 27 миллиардов рублей с бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова. Он был осужден за создание преступного сообщества и мошенничество.

Основную сумму — почти 26 миллиардов рублей — взыщут в доход государства. Кроме того, с Абызова взыщут штраф и исполнительский сбор на сумму более 85 миллионов рублей, а также 864 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба.

Читать полностью

Самые громкие дела, возбужденные в отношении чиновников, в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Самым ярким делом, связанным с чиновниками, в 2025 году однозначно можно назвать арест имущества бывшего сотрудника региональных подразделений Росприроднадзора, МВД, МЧС и ФНС Андрея Фролова. На аресте настаивала Генпрокуратура РФ. По версии ведомства, с 2002 по 2024 годы экс-чиновник, работая на госслужбе, приобрел имущество на 347 млн рублей, что не соответствовало уровню его официальных доходов. В прокуратуре полагали, что у госслужащего были иные источники дохода, кроме тех, которые прописаны в законодательстве (преподавание, иная творческая деятельность). При этом подчеркивается, что Фролов до поступления на госслужбу и после увольнения с нее официально учредителем и руководителем коммерческих и некоммерческих организаций не являлся.

Арест на имущество, принадлежащее Андрею Фролову, его супруге, детям, родителям и иным лицам, был наложен судом сразу после поступления дела в марте 2025 года. В сентябре Заельцовский районный суд Новосибирска наложил арест на имущество еще 15 коммерческих организаций, хозяйственных лиц и иных соответчиков, связанных с Фроловым.

Читать полностью

Самые громкие аферы, выявленные в Новосибирской области в 2025 году

Автор: Юлия Данилова

Крупнейшая афера 2025 года, «благодаря» которой Новосибирская область прогремела на всю страну, — хищение более 237 млн рублей на нерожденных детях. История началась в 2021 году, когда было образовано преступное сообщество для получения пособий и социальных выплат за счет представления заведомо ложных сведений о рождении детей. Структурные подразделения сообщества действовали на территории Новосибирской, Калужской, Пензенской областей и Хабаровского края. В итоге аферисты получили свидетельства о рождении на 664 несуществующих ребенка.

В декабре 2025 года уголовное дело было направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу. За организацию преступного сообщества обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, за участие в нем — на срок до 10 лет.

Читать полностью

СКР начал доследственную проверку серии нападений и грабежей в Новосибирске

Автор: Марина Санькова

В связи с сообщениями о нападениях приезжих в Новосибирске, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отдал распоряжение о возбуждении уголовного дела. Информацию об этом предоставила пресс-служба ведомства.

Председатель СК России дал ход уголовному преследованию, опираясь на сведения о хулиганских выходках в регионе. По данным, полученным из социальных сетей, в Новосибирске зафиксированы случаи, когда прибывшие лица провоцируют конфликты с горожанами и пытаются совершить кражи. В сообщениях подчеркивается, что группа лиц на протяжении определенного времени ведет противоправную деятельность, как отметили в СК.

Читать полностью
Право&Порядок

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

