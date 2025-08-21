С новосибирского завода вынесли шесть тонн металлолома

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о завершении расследования уголовного дела о крупной краже меди. Обвинительное заключение утверждено против начальника участка одного из отделов ООО «Новосибирский электровозоремонтный завод» и сотрудника охранного предприятия.

— В 2024 году обвиняемые, действуя по предварительному сговору совместно с третьим участником преступной группы, совершили хищение складированных на территории электровозоремонтного завода производственных отходов в виде лома цветного металла (медь) весом свыше 6 тонн и стоимостью более 4 млн рублей, — говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Первомайский районный суд определит судьбу охотников за медью.

Напомним, с 2024 года в Новосибирской области начали падать цены на скупку цветного и черного металла. К середине 2025 на рынке возник серьезный профицит металлолома.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы похитили муниципальные участки стоимостью более 10 млн рублей. По приговору суда мошенники получили сроки в колонии и штрафы.