Новосибирца приговорили за обналичку 11 миллионов рублей

Советский районный суд Новосибирска осудил 29-летнего местного жителя за участие в крупной схеме по обналичиванию похищенных средств. Его признали виновным в шести эпизодах мошенничества и одном эпизоде кражи.
По сообщению прокуратуры региона, с сентября 2022 года по февраль 2023 года мужчина работал в организованной группе «обнальщиком». Он использовал банковские карты, оформленные на подставных лиц. После того как на счета поступали деньги от неизвестных участников организованной группы, мужчина обналичивал их через банкоматы.
— Общий размер ущерба, причиненный преступными действиями подсудимого, составил более 11,4 миллионов рублей, — отмечается в сообщении.
Виновного приговорили к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.
Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) замминистра МВД Данил Филиппов заявил, что у ведомства есть данные о 30 тысячах дропперов. Это люди, которые участвуют в обналичивании похищенных средств. По его оценкам, в целом в России может быть около двух миллионов людей, которые участвуют в операциях дропперов.
В июне 2025 Госдума ужесточила наказание для дропперов, установив уголовную ответственность с лишением свободы до шести лет и штрафом до 1 миллиона рублей. Закон принят во втором и в третьем, окончательном, чтениях.
В августе полицейские изъяли у дропперов в Новосибирске более 100 сотовых телефонов, 240 банковских карт, а также более 72 млн рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что мошенники под видом старших по дому запрашивают паспортные данные новосибирцев.
Источник фото: прокуратура Новосибирской области
