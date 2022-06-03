Брата экс-главы областных дорожников не разрешили снова отправить в СИЗО

Железнодорожный районный суд города Новосибирска рассмотрел представление начальника филиала по Заельцовскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Новосибирской области в отношении Игоря Листопада об изменении ему меры пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу. Постановлением суда в удовлетворении данного представления отказано.

Напомним, в конце 2020 года экс-глава ТУАД Михаил Чуманов, его брат Игорь Листопад и представители двух коммерческих компаний были задержаны по подозрению в коррупции. По версии следствия, с августа по декабрь Чуманов лично и через брата, выступавшего в качестве посредника, получил от двух представителей коммерческих организаций взятки в суммах 100 тыс рублей и 5 млн рублей в обмен на покровительство. В частности, речь шла о сохранении наработанных и формировании новых договоров по выполнению государственных контрактов на ремонт, реконструкцию, строительство и содержание автодорог в Новосибирской области. В начале 2021 года был арестован экс-замминистра транспорта области Сергей Ставицкий.

В феврале 2022 суд изменил Чуманову меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Ставицкого суд отправил под домашний арест, Листопад остался под стражей. В марте областной суд отправил Игоря Листопада под домашний арест, позже ему была изменена мера пресечения — с заключения под стражу на запрет определенных действий. По Сергею Ставицкому было вынесено аналогичное решение.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы попались на поддельных медицинских справках для мигрантов.