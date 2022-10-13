Метод имплантации зубов «Все-на-4» — что это и кому назначают?

Главное преимущество этого метода – негативные последствия и риски сведены к нулю. Тогда как остальные способы могут привести к отрицательному результату. Давайте подробнее рассмотрим, что это за методика «Все-на-4».
Методика «Все-на-4-х» – это процесс установки 4 имплантов в челюсть. В результате они играют роль искусственных корней – являются опорой для фиксирования классического зубного протеза. 2 импланта устанавливаются во фронтальном отделе (в передней части), а остальные – в дистальном (в месте нахождения жевательных зубов). Последние 2 устанавливаются под углом 45 градусов.
Очень важно установить дистальные импланты под углом, так как при наклонной фиксации растет площадь соприкосновения с костной тканью. А значит, нагрузка при жевании будет распределяться равномерно, что предупредит разрушение тканей. Вся конструкция будет держаться на отдельных финтах, они обеспечивают надежную фиксацию даже при употреблении жесткой пищи.
Вообще, All-on-4 является запатентованной технологией и принадлежит Nobel Biocare. Это известная компания, которая выпускает огромное количество имплантационных систем, их составляющие. Причем они дают пожизненную гарантию на свои изделия. Огромное количество государственных и частных стоматологий закупает импланты и их комплектующие у Nobel Biocare.
Большая часть пациентов с показанием на процедуру установки системы – это люди с адентией, связанной с возрастом, пародонтитом или другими заболеваниями. Особенно ее рекомендуют тем, у кого низкое расположение гайморовых пазух. Людям с такой особенностью пришлось бы проводить синус-лифтинг, чтобы поставить импланты классическим способом. Система All-on-4 позволяет не проводить эту процедуру.
Как только «Все-на-4» будет установлена, стоматолог снабдит систему коронками. А значит, человеку вернется жевательная функция рта и красота улыбки. При правильной имплантации и соответствующем уходе система All-on-4 может находиться в челюсти до конца дней. Импланты не расшатываются и не выпадают. Однако зубные протезы рекомендуется менять каждые 5-10 лет, но саму систему менять не нужно .
Достоинства имплантационной системы All-on-4:
Противопоказания системы «Все-на-4»:
При наличии любого из этих состояний стоматолог обязан перенсти процесс имплантации, пока ситуация не станет благоприятной.
Безусловно, требуется подготовка. Во-первых, необходимо пройти полное обследование и сдать несколько важных анализов. Если никаких противопоказаний не будет обнаружено, врач назначит дату имплантации и проведет инструктаж. Во-вторых, необходимо будет принимать все лекарственные средства, о которых в процессе инструктажа расскажет стоматолог.
В-третьих, за 2-4 дня до операции необходимо исключить из своего рациона питания некоторые продукты: острое, жареное, соленое, жирное, алкогольные напитки, кофе и чай. Желательно заранее дома подходить обезболивающие препараты, растворы для ванночек и запас льда (он поможет снять отечность после манипуляции). Если у вас будут какие-либо вопросы, обязательно уточняйте у лечащего врача.
Имплантация зубов методов «Все-на-4» является одним из лучших и эффективных способов восстановить зубной ряд, жевательную функцию и эстетичную улыбку. Перед операцией важно пройти обследование, получить консультацию у лечещаго врача и подготовить организм (пить лекарства и соблюдать диету). В таком случае имплантация пройдет успешно, а значит, импланты не придется менять до конца жизни.
Изображение с сайта рекламодателя.
Реклама. Рекламодатель: ООО «СМС СТОМАТОЛОГИЯ»
Рубрики :
Регионы: Регион не задан
Теги : Теги не заданы