Метод имплантации зубов «Все-на-4» — что это и кому назначают?

Главное преимущество этого метода – негативные последствия и риски сведены к нулю. Тогда как остальные способы могут привести к отрицательному результату. Давайте подробнее рассмотрим, что это за методика «Все-на-4».

Что такое система All-on-4?

Методика «Все-на-4-х» – это процесс установки 4 имплантов в челюсть. В результате они играют роль искусственных корней – являются опорой для фиксирования классического зубного протеза. 2 импланта устанавливаются во фронтальном отделе (в передней части), а остальные – в дистальном (в месте нахождения жевательных зубов). Последние 2 устанавливаются под углом 45 градусов.

Очень важно установить дистальные импланты под углом, так как при наклонной фиксации растет площадь соприкосновения с костной тканью. А значит, нагрузка при жевании будет распределяться равномерно, что предупредит разрушение тканей. Вся конструкция будет держаться на отдельных финтах, они обеспечивают надежную фиксацию даже при употреблении жесткой пищи.

Вообще, All-on-4 является запатентованной технологией и принадлежит Nobel Biocare. Это известная компания, которая выпускает огромное количество имплантационных систем, их составляющие. Причем они дают пожизненную гарантию на свои изделия. Огромное количество государственных и частных стоматологий закупает импланты и их комплектующие у Nobel Biocare.

Кому стоматологи рекомендуют систему «Все-на-4»?

Большая часть пациентов с показанием на процедуру установки системы – это люди с адентией, связанной с возрастом, пародонтитом или другими заболеваниями. Особенно ее рекомендуют тем, у кого низкое расположение гайморовых пазух. Людям с такой особенностью пришлось бы проводить синус-лифтинг, чтобы поставить импланты классическим способом. Система All-on-4 позволяет не проводить эту процедуру.

Как только «Все-на-4» будет установлена, стоматолог снабдит систему коронками. А значит, человеку вернется жевательная функция рта и красота улыбки. При правильной имплантации и соответствующем уходе система All-on-4 может находиться в челюсти до конца дней. Импланты не расшатываются и не выпадают. Однако зубные протезы рекомендуется менять каждые 5-10 лет, но саму систему менять не нужно .

Преимущества системы «Все-на-4»

Достоинства имплантационной системы All-on-4:

восстановление эстетического внешнего вида улыбки;

возрат жевательной функции, в том числе и жесткой пищи;

улучшение дикции и внятности речи;

вся процедура имплантации является малоинвазивной – легко переносится;

реабилитационный период длится недолго – буквально несколько дней;

импланты размещены под углом — снижается нагрузка на челюсть;

начинать жевать пищу можно уже через несколько часов;

нёбо остается полностью открытым;

восстановление зубного ряда даже при отсутствии всех зубов;

является качественной альтернативой съемным протезам;

система не вызывает аллергической реакции или отторжения организмом.

В каких случаях нельзя проводить имплантацию зубов таким способом?

Противопоказания системы «Все-на-4»:

онкологические болезни;

беременность;

прием антикоагулянтов и бисфосфонатов;

сахарный диабет любого типа;

болезни щитовидной железы;

острый период любой болезни;

наличие инфекции полости рта;

недавно перенесенный инфаркт;

посещение лучевой и химиотерапии.

При наличии любого из этих состояний стоматолог обязан перенсти процесс имплантации, пока ситуация не станет благоприятной.

Нужно ли готовиться к проведению имплантации «Все-на-4»?

Безусловно, требуется подготовка. Во-первых, необходимо пройти полное обследование и сдать несколько важных анализов. Если никаких противопоказаний не будет обнаружено, врач назначит дату имплантации и проведет инструктаж. Во-вторых, необходимо будет принимать все лекарственные средства, о которых в процессе инструктажа расскажет стоматолог.

В-третьих, за 2-4 дня до операции необходимо исключить из своего рациона питания некоторые продукты: острое, жареное, соленое, жирное, алкогольные напитки, кофе и чай. Желательно заранее дома подходить обезболивающие препараты, растворы для ванночек и запас льда (он поможет снять отечность после манипуляции). Если у вас будут какие-либо вопросы, обязательно уточняйте у лечащего врача.

Резюмируя

Имплантация зубов методов «Все-на-4» является одним из лучших и эффективных способов восстановить зубной ряд, жевательную функцию и эстетичную улыбку. Перед операцией важно пройти обследование, получить консультацию у лечещаго врача и подготовить организм (пить лекарства и соблюдать диету). В таком случае имплантация пройдет успешно, а значит, импланты не придется менять до конца жизни.