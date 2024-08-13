В Новосибирске придумали носимый девайс для людей с эпилепсией

Студент СибГУТИ Владимир Гуляев реализует стартап-проект eSense, направленный на обеспечение безопасности людей с эпилепсией.

— Мы работаем над алгоритмом, который предсказывает эпилептические приступы. Люди часто страдают не от самой эпилепсии, а от травм, которые получают во время приступов. Наш алгоритм позволяет предупредить человека за минуту до приступа, чтобы он мог занять безопасное положение и избежать травм, — пояснил разработчик.

По его словам, алгоритм будет оповещать человека о приближающемся приступе через специальный браслет.

Стартапер планирует принять участие в Сибирской венчурной ярмарке, чтобы найти поддержку для дальнейшей реализации проекта.

— Сейчас мы находимся на этапе доработки алгоритма. В следующем году планируем продолжить его обучение, — добавил Гуляев.

По данным на 2023 год в Новосибирской области диагноз «эпилепсия» был поставлен 2,5 тысяч детей. В России около 500 тысяч человек страдают эпилепсией.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы разработали браслет для измерения уровня стресса.