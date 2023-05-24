Миноритарным собственникам Тяжстанкогидропресса сделали предложение о выкупе акций

ООО «Консалтинг Плюс», которому принадлежат 62,27% акций ПАО «Тяжстанкогидропресс», направило предложение о выкупе акций предприятия, принадлежащих иным владельцам. Об этом говорится на сайте раскрытия информации.

Речь идет об именных обыкновенных акциях с государственным регистрационным номером 1-01-10628-F, дата присвоения: 06.05.1993 г. ISIN: RU000A0JRC06, а также привилегированных именных акциях типа А (Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-10628-F, дата присвоения: 06.05.1993 г. ISIN: RU000A0JRC06). Предложение сделано в рамках федерального законодательства (п.1 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», соответствующее требованиям пунктов 2-5 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»; конкурирующее предложение о приобретении всех ценных бумаг эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», соответствующее требованиям пунктов 2-5 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»; обязательное предложение).

«Консалтинг Плюс», предлагает купить ценные бумаги по 853,27 рубля за одну обыкновенную акцию. Столько же компания готова заплатить за одну привилегированную акцию типа А.

Срок принятия решения — 71 день с момента получения ПАО «Тяжстанкогидропресс» обязательного предложения. Банковскую гарантию, прилагаемую к добровольному, в том числе конкурирующему или обязательному предложению, предоставил АО «БКС Банк».

Управляющий партнер юридической фирмы «Шумкин и партнеры» Евгений Шумкин поясняет, что, как правило, обязательное предложение предусматривает оплату приобретаемых ценных бумаг деньгами.

— Цена приобретаемых ценных бумаг на основании обязательного предложения не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в Банк России, — пояснил юрист Infopro54.

По словам Евгения Шумкина, публичная оферта направлена корректно, у адресатов нет правовой возможности ее игнорировать. Цена акцепта равна цене, указанной в оферте.

— Пока никаких предложений о выкупе акций нам не поступало, — сообщил Infopro54 сотрудник предприятия, в собственности которого находятся акции «Тяжстанкогидропресса». — Ранее предложения о выкупе периодически приходили. Последние — 2-3 года назад, но они были «мутные», не было понятно, что именно предлагают и почему мы должны согласиться продать акции. Цена предлагалась тоже странная. Я пытался дозвониться по указанным в письмах телефонам, получить дополнительную информацию, но никто не брал трубку.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка сказал корреспонденту, что ничего не знает о ситуации на «Тяжстанкогидропрессе».

— Обращайтесь к покупателям. К нам они не приходили и не рассказывали, что будет, — добавил Семка, посоветовав корреспонденту Infopro54 быть аккуратнее в выражениях, называя «Тяжстанкогидропресс» крупным предприятием. — С чего вы взяли что это крупное предприятие? По количеству работающих — некрупное, по объему производства даже в последнее в предкризисное время — тоже некрупное. Пожалуйста, будьте осторожнее с выражениями, что «крупное предприятие» и так далее. Уникальное — да, но не крупное.

Напомним, в марте новосибирское ООО «Консалтинг Плюс», а также Елена Гинзбург, которая является директором и собственником «Консалтинг Плюс», получили контрольный пакет акций «Тяжстанкогидропресса». В декабре 2021 года новосибирское ООО «Консалтинг Плюс» также выкупило у Сбербанка долг на 687 млн рублей ООО «СМЦ «Стиллайн». Как сообщал «Коммерсант» , суд удовлетворил ходатайство о процессуальном правопреемстве, несмотря на то, что установил аффилированность «Консалтинг Плюс» с другим крупным кредитором обоих акционеров — «БКС Банком», владелец которого, как ранее отмечал суд, приходится родственником экс-директору и собственнику СМЦ «Стиллайн» Николаю Степакину.

ПАО «Тяжстанкогидропресс» занимался производством уникальных станков, то есть работал в сфере производства средств производства. Ранее замгубернатора Сергей Семка сообщал, что заводу не хватило полугода для восстановления деятельности. В феврале 2021 года ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом с долгом перед кредиторами 1,1 млрд рублей. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой.

В качестве вероятных перспектив развития площадки завода при банкротстве ряд экспертов называли редевелопмент и строительство жилья.

По данным Seldon.Basis, 92,52% акций ПАО «Тяжстанкогидропресс» принадлежит гражданам России, 7,48% — ЗАО «ДКК» (по данным Seldon.Basis компания ликвидирована). Выручка компании за 2022 год составила 163,96 млн рублей (-29%), чистая прибыль — 1,24%.

Ранее редакция сообщала, что субподрядчики крупных строек Новосибирска пошли в суды и прокуратуру.