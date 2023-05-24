Рекламодателям

Миноритарным собственникам Тяжстанкогидропресса сделали предложение о выкупе акций

  • 24/05/2023, 18:43
Автор:
выкуп акций Тяжстанкогидропресса
А также назвали цену, за которую готовы выкупить ценные бумаги уникального предприятия. Юрист поясняет, что у адресатов нет правовой возможности игнорировать это предложение.

ООО «Консалтинг Плюс», которому принадлежат 62,27% акций ПАО «Тяжстанкогидропресс», направило предложение о выкупе акций предприятия, принадлежащих иным владельцам. Об этом говорится на сайте раскрытия информации.

Речь идет об именных обыкновенных акциях с государственным регистрационным номером 1-01-10628-F, дата присвоения: 06.05.1993 г. ISIN: RU000A0JRC06, а также привилегированных именных акциях типа А (Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-10628-F, дата присвоения: 06.05.1993 г. ISIN: RU000A0JRC06). Предложение сделано в рамках федерального законодательства (п.1 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», соответствующее требованиям пунктов 2-5 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»; конкурирующее предложение о приобретении всех ценных бумаг эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», соответствующее требованиям пунктов 2-5 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»; обязательное предложение).

«Консалтинг Плюс», предлагает купить ценные бумаги по 853,27 рубля за одну обыкновенную акцию. Столько же компания готова заплатить за одну привилегированную акцию типа А.

Срок принятия решения — 71 день с момента получения ПАО «Тяжстанкогидропресс» обязательного предложения. Банковскую гарантию, прилагаемую к добровольному, в том числе конкурирующему или обязательному предложению, предоставил АО «БКС Банк».

Управляющий партнер юридической фирмы «Шумкин и партнеры» Евгений Шумкин поясняет, что, как правило, обязательное предложение предусматривает оплату приобретаемых ценных бумаг деньгами.

— Цена приобретаемых ценных бумаг на основании обязательного предложения не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в Банк России, — пояснил юрист Infopro54.

По словам Евгения Шумкина, публичная оферта направлена корректно, у адресатов нет правовой возможности ее игнорировать. Цена акцепта равна цене, указанной в оферте.

— Пока никаких предложений о выкупе акций нам не поступало, — сообщил Infopro54 сотрудник предприятия, в собственности которого находятся акции «Тяжстанкогидропресса». — Ранее предложения о выкупе периодически приходили. Последние — 2-3 года назад, но они были «мутные», не было понятно, что именно предлагают и почему мы должны согласиться продать акции. Цена предлагалась тоже странная. Я пытался дозвониться по указанным в письмах телефонам, получить дополнительную информацию, но никто не брал трубку.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка сказал корреспонденту, что ничего не знает о ситуации на «Тяжстанкогидропрессе».

— Обращайтесь к покупателям. К нам они не приходили и не рассказывали, что будет, — добавил Семка, посоветовав корреспонденту Infopro54 быть аккуратнее в выражениях, называя «Тяжстанкогидропресс» крупным предприятием. — С чего вы взяли что это крупное предприятие? По количеству работающих — некрупное, по объему производства даже в последнее в предкризисное время — тоже некрупное. Пожалуйста, будьте осторожнее с выражениями, что «крупное предприятие» и так далее. Уникальное — да, но не крупное.

Завод Тяжстанкогидропресс

«Консалтинг Плюс» получил не только долги, но и акции «Тяжстанкогидропресса»

Напомним, в марте новосибирское ООО «Консалтинг Плюс», а также Елена Гинзбург, которая является директором и собственником «Консалтинг Плюс», получили контрольный пакет акций «Тяжстанкогидропресса». В декабре 2021 года новосибирское ООО «Консалтинг Плюс» также выкупило у Сбербанка долг на 687 млн рублей ООО «СМЦ «Стиллайн». Как сообщал «Коммерсант», суд удовлетворил ходатайство о процессуальном правопреемстве, несмотря на то, что установил аффилированность «Консалтинг Плюс» с другим крупным кредитором обоих акционеров — «БКС Банком», владелец которого, как ранее отмечал суд, приходится родственником экс-директору и собственнику СМЦ «Стиллайн» Николаю Степакину.

ПАО «Тяжстанкогидропресс» занимался производством уникальных станков, то есть работал в сфере производства средств производства. Ранее замгубернатора Сергей Семка сообщал, что заводу не хватило полугода для восстановления деятельности. В феврале 2021 года ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом с долгом перед кредиторами 1,1 млрд рублей. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой.

В качестве вероятных перспектив развития площадки завода при банкротстве ряд экспертов называли редевелопмент и строительство жилья.

По данным Seldon.Basis, 92,52% акций ПАО «Тяжстанкогидропресс» принадлежит гражданам России, 7,48% — ЗАО «ДКК» (по данным Seldon.Basis компания ликвидирована). Выручка компании за 2022 год составила 163,96 млн рублей (-29%), чистая прибыль — 1,24%.

Ранее редакция сообщала, что субподрядчики крупных строек Новосибирска пошли в суды и прокуратуру

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

273

Рубрики : Финансы Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : Стиллайн Сергей Семка Николай Степакин Консалтинг Плюс Елена Гинзбург Евгений Шумкин выкуп акций Тяжстанкогидропресса Банкротство предприятия «Тяжстанкогидропресс»


#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Заельцовская
15 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Спецоперация на Украине

В Госдуме предложили участников спецоперации зачислять в вузы на основе собеседования
12/05/23 14:49
Губернатор поблагодарил общественников за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим – участникам СВО
5/05/23 16:35
В Новосибирской области расширены меры поддержки участников СВО и их семей
2/05/23 16:18
В День города в Новосибирске отменили салют

В День города в Новосибирске отменили салют — вместо него будет торт с фейерверком

Салют — только в День Победы.
Читать статью >>
Анна Кикина приедет в Новосибирск на выпускной

Космонавтка Анна Кикина поучаствует в едином общегородском выпускном в Новосибирске

В мэрии озвучили часть планов на День города.
Читать статью >>
В гимназии №10 в Новосибирске в 2 раза сокращают количество часов по английскому языку

К всеобщей забастовке учеников готовится гимназия №10 в Новосибирске

На этот раз из-за резкого сокращения часов изучения английского языка.
Читать статью >>
День города в Новосибирске

Празднование Дня города начнется вечером 24 июня — с плац-парада и конных выступлений

После этого весь город станцует.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Виктория Мельник, директор Центра развития малого бизнеса «Инструменты для бизнеса»

Виктория Мельник: Грантовая тема сейчас очень хорошо заходит бизнесу

В том числе потому, что заставляет думать и креативить.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

На пост руководителя новосибирского управления СКР прочат Евгения Долгалева

24/05/2023, 19:01

В Новосибирске ввели 10-летний долгострой на Кропоткина

24/05/2023, 18:53

Детский лагерь Огонек снесут за 2,5 млн рублей

24/05/2023, 18:26

В День города в Новосибирске отменили салют — вместо него будет торт с фейерверком

24/05/2023, 18:00
Популярное

В мэрии Новосибирска рассказали о перекрытии улиц в День города

24/05/2023, 18:59

В Коченевском районе ребенку выдали просроченную молочную смесь

24/05/2023, 18:28

Аэропорт Толмачево в лидерах по задержкам рейсов

24/05/2023, 16:24
Новости компаний

Чаще всего оформляют кредиты на отпуск и ремонт

24/05/2023, 17:39

ВТБ: стоимость приобретенной в ипотеку недвижимости снизилась на 6%

24/05/2023, 15:58

«Ростелеком» предоставил виртуальную инфраструктуру ведущему дистрибьютору автозапчастей

24/05/2023, 12:44

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска