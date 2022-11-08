В Банке «Левобережный» можно получить автокредит

Банк предлагает удобные условия оформления и обслуживания автокредитов. «Преимущества нашего предложения – возможность получить кредит без первоначального взноса и оформления КАСКО, а также быстрый срок рассмотрения заявки, – комментирует начальник отдела автокредитования Янина Листопадова. – Кроме того, банк имеет широкую сеть офисов, что облегчает процедуру оформления и погашения кредита. Мы уверены, что благодаря привлекательным условиям наша программа будет востребована у жителей Сибирского федерального округа».

Клиенты могут взять в кредит новые или подержанные легковые автомобили категории «В» под залог приобретаемого транспорта. Купить машину можно как у частного лица, так и через автосалон. Сумма – от 100 тысяч до 1,4 млн рублей или до 150% оценочной стоимости машины в зависимости от размера первоначального взноса и наличия КАСКО. Срок кредита составляет от 2 до 7 лет. Возможно полное или частичное досрочное погашение. Ставка – от 12,9% до 19,5% годовых. Заявка рассматривается 1 рабочий день с момента предоставления полного пакета документов.

Уточнить подробности и подать заявку на автокредит можно на сайте, по телефону 8-800-3333-555 или в любом офисе Банка «Левобережный».

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