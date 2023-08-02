Минсоц выплатит по 5500 рублей новосибирским первоклассникам

Губернатор Новосибирской области подписал постановление, позволяющее многодетным семьям, в которых дети пойдут в первый класс получить единоразовую выплату в сумме 5500 рублей.

Родителям даже не придется подавать заявления, так как пособие начислится автоматически в проактивном режиме.

— В случае поступления в первый класс двух или более детей из многодетной семьи одновременно единовременная материальная помощь выплачивается на каждого ребенка. Получателем может являться один из родителей, опекунов, попечителей многодетной семьи, — сообщила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

Информация о нужных первоклассниках будет поступать из государственной информационной системы Новосибирской области «Электронная школа». Но особо недоверчивым и сомневающимся родителям оставляют право подать заявление на пособие любым удобным для них способом.