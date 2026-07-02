В очереди на жилье стоят свыше 25 тысяч новосибирских семей

В минувшем году жилищные условия в рамках господдержки в регионе улучшили 1470 семей (из них 634 — из Новосибирска). Для сравнения, в 2021 году — 969, отмечает Новосибирскстат. Семьям для переселения было предоставлено более 60 тысяч кв метров, из них 64.4% находятся в муниципальной собственности.

При этом в качестве нуждающихся в очереди в регионе стоят 25547 семей, в том числе, 7801 из Новосибирска. Среди очередников 5581 — дети-сироты, 4720 — многодетные семьи, 1974 — молодые семьи и 527 — инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.

Согласно ст. 51 ЖК РФ, нуждающимися в улучшении жилищных условий, признаются граждане РФ:

не имеющие жилого помещения в собственности или по договору социального найма;

имеющие в собственности или по договору социального найма другое жилье, если уровень обеспеченности жилплощадью ниже учетной нормы;

проживающие на жилплощади, не отвечающей обязательным требованиям к жилым помещениям;

проживающие в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи есть больной с хронической формой заболевания.

Аналогичное право на признание нуждающимся получает гражданин, который является членом семьи перечисленных выше лиц.

Обязательным условием для постановки в очередь на муниципальное жилье является подтверждение статуса малоимущей семьи.

Напомним, на июньской сессии депутаты поддержали предложение Минстроя Новосибирской области о корректировке критериев взаимодействия с застройщиками в рамках масштабных инвестиционных проектов (МИПов) для реализации которых компании получали земельные участки без торгов. Ведомство сообщало, что в реестре обманутых дольщиков в регионе больше никого не осталось. При этом у застройщиков, участвующих в МИПах накопился большой пул квартир, которые по договору они должны передать дольщикам: около 18 тысяч квадратных метров. Минстрой, по согласованию с прокуратурой области, предложил направить накопившиеся у застройщиков квартиры для решения проблем расселения ветхого и аварийного жилья, а также для детей-сирот.

По данным Генеральной прокуратуры, в опасных для жизни и здоровья условиях проживают более 19 000 новосибирцев. Кроме того, в городе около 3000 детей сирот, которые стоят в очереди на квартиры. По данным мэрии, в 2025 году эта очередь перестала расти.

При этом, по данным независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости, в регионе у девелоперов накопилось около 16 тысяч непроданных квартир в уже сданных домах, и около 66 тысяч в строящихся.

Ранее редакция сообщала о том, что жителей домов, расположенных в Хилокском треугольнике, расселяют по районам Новосибирска.