Женщина, которая жестоко обошлась с двухлетней дочкой в супермаркете, оказалась психологом

Напомним, что в поселке Горный Тогучинского района молодая мать, находясь в магазине, бросила на пол своего двухлетнего ребенка и наехала на него колесом детского велосипеда.

В беседе с КП-Новосибирск женщина сообщила, что ей стыдно за случившееся.

— Видимо, она соскользнула с рук на пол, — рассказала мама девочки. — Она не захотела вставать, уговоры не слушала, сидела и плакала. Я взяла велосипед и покатила его, на дочь наехала не специально и не по всей же спине, только ножки задела. Дочь потом встала и сама догнала меня.

Известно, что по поручению главы СКР Александра Бастрыкина по данному факту проводится проверка. Кроме того, не осталась безучастной и уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

По словам нерадивой матери, девочка не пострадала, на следующий день ее осмотрел врач и не обнаружил следов побоев или ссадин. В свою очередь, инспектор ПДН взяла с женщины объяснительную и опросила соседей, которые охарактеризовали ее положительно. Органы опеки тоже взяли объяснительную, посмотрели условия проживания ребенка и попросили характеристики с работ обоих родителей пострадавшей девочки.

Впоследствии выяснилось, героиня скандального видео никто иной, как ныне действующий семейный психолог, которая работает не только со взрослыми, но и детьми. Она имеет три высших образования, полученных в вузах Забайкалья и Новосибирска: специалист по социальной работе, управляющий в сфере социального образования и психолог. Отработала в забайкальской школе больше 5 лет, потом переехала в Новосибирскую область и ушла в декрет.

На сегодня следователи все еще устанавливают все обстоятельства дела. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пояснили в СУ СКР по Новосибирской области.

В региональном ГУ МВД добавили, что женщину поставили на учет.